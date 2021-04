Znamy wykonawcę południowego wylotu z Warszawy za ponad 500 mln zł

GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę na finalizację prac na środkowym odcinku S7 pomiędzy Warszawą a Grójcem. Jej autorem jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Zakończenie prac projektowych i budowę niemal 15-km odcinka pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ wyceniono na blisko 510,5 mln zł.

Jak podaje GDDKiA, odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas.

W ramach zadania wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ.

Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dwa realizowane odcinki

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola , zaawansowanie sięga prawie 37 proc. Przypomnijmy, że GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua.

Prowadzone są roboty związane z budową węzła Lesznowola, zbiorników retencyjnych, konstrukcji drogi. Powstają obiekty inżynierskie, w tym wiadukty i przejścia dla zwierząt małych. Budowane są ekrany akustyczne oraz przebudowywane urządzenia infrastruktury podziemnej. Termin umowny zakończenia wszystkich prac mija w październiku 2022 r.



Końca dobiega z kolei budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. Zaawansowanie robót to około 90 proc. W grudniu 2020 r., po przełożeniu ruchu z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7, wykonawca ma możliwość dokończenia przebudowy dróg lokalnych, po których do tej pory odbywał się ruch. Ponadto trwa humusowanie, wygradzanie trasy czy wykonanie docelowego oznakowania poziomego.



Trwają również prace związane z budową kanalizacji deszczowej czy też oświetlenia. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin zakończenia robót mija w połowie czerwca br. Przedłużenie czasu na ukończenie prac wynika z rozpatrzenia roszczenia związanego z długotrwałą procedurą uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych, co uniemożliwiało wykonawcy realizację robót w terenie.

Dofinansowanie z UE

