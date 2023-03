Znany deweloper tworzy program emisji obligacji do 150 mln zł

Zarząd Atal podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez spółkę programu emisji obligacji. Założeniem planowanego programu jest, że łączna wartość nominalna emitowanych obligacji nie przekroczy 150 mln zł - podała spółka.

Atal podał do publicznej wiadomości, że zarząd spółki podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez spółkę programu emisji obligacji i poinformował o jego podstawowych założeniach.

Zgodnie z podaną informacją łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach ww programu nie przekroczy 150 mln zł do 31.12.2023 roku przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny, obligacje będą niezabezpieczone i oferowane niepublicznie oraz publicznie.

- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku Catalyst - poinformował Atal.

Intencją spółki jest, jak podała w komunikacie, finalizacja prac nad utworzeniem programu emisji oraz przeprowadzenie pierwszej emisji do końca II kwartału 2023 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

- Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki - poinformował Atal.

Atal to deweloper realizujący inwestycje w trzech sektorach - mieszkaniowym, komercyjnym oraz w segmencie apartamentów inwestycyjnych.

Grupa Atal w 2022 roku odnotowała 1,66 mld zł przychodów, co oznacza spadek rok do roku o 1 proc., 436 mln zł zysku operacyjnego -wzrost rok do roku o 5 proc. oraz 368,2 mln zł zysku netto - wzrost o 11 proc.

