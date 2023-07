Znany deweloper wyraźnie poprawił sprzedaż

Deweloper Victoria Dom sprzedał 517 mieszkań w II kwartale 2023 r. To o 142 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco przez pierwszych sześć miesięcy tego roku zakontraktowano 883 lokali, co oznacza wzrost o 68 proc. wobec II kw. 2022 r.

Deweloper Victoria Dom w ramach działalności prowadzonej na rynku polskim podpisał w II kwartale tego roku 517 umów deweloperskich i płatnych umów rezerwacyjnych. To wzrost o 142 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy sprzedano 214 lokali.

Narastająco przez pierwszych sześć miesięcy tego roku warszawski deweloper zakontraktował 883 mieszkań, co jest wynikiem lepszym o 68 proc. niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, kiedy zawarto 525 umów z nabywcami.

- Obserwujemy w biurach sprzedaży duże ożywienie. Klienci kredytowi prawie niewidoczni w drugim, trzecim i czwartym kwartale zeszłego roku wracają do zakupu mieszkań. Dużym ułatwieniem jest program Bezpieczny Kredyt 2 proc., który mobilizuje młodych ludzi do zakupu swojego M. Z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały - wyjaśnia Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Victoria Dom to deweloper z 25-letnim doświadczeniem. W różnych fazach realizacji i przygotowania ma ponad 12,5 tys. mieszkań. W Polsce realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejść z ofertą mieszkaniową do Trójmiasta. Dodatkowo Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech: w Berlinie oraz Lipsku.

Jedynym akcjonariuszem jest spółka Victoria Dom Holding.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl