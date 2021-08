ZPP: budowa domów do 70 m kw. na zgłoszenie szansą dla rodzimych firm budowlanych

Budowy domów do 70 m kw. na zgłoszenie to szansa m.in dla rodzimych firm budowlanych – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w czwartkowym stanowisku do projektu ustawy w tej sprawie. Zastrzega, że z projektowanej ustawy trzeba wyeliminować wszelkie nieścisłości interpretacyjne.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował w czwartek stanowisko ws. projektu ustawy umożliwiającej budowę domów do 70 m kw. na zgłoszenie.

Organizacja podkreśla, że proponowane rozwiązanie może stanowić odpowiedź na obecne problemy rynku nieruchomości, związane m.in. z ograniczoną podażą nowych mieszkań, rosnącymi cenami nieruchomości, a talże wynikające z przewlekłości procesów administracyjnych, które uniemożliwiają sprawną budowę domów.

"Ponadto, liberalizacja przepisów dotyczących budowy na zgłoszenie będzie stanowić szansę dla rodzimych firm budowlanych, w tym przede wszystkich tych o lokalnym zasięgu działalności, czy też funkcjonujących w mniejszych miejscowościach" - wskazała organizacja.

ZPP przedstawił również uwagi i postulaty, których uwzględnienie - jak ocenił - "znacząco zwiększy jakość projektowanych przepisów i tym samym pozwoli (...) na ich efektywniejsze stosowanie w praktyce".

Według organizacji projektowane przepisy, które regulują dopuszczalność zabudowy w zależności od wielkości działki, są niejednoznaczne i mogą powodować wątpliwości interpretacyjne.

"Literalne brzmienie art. 1 ust. 1 lit. a sprawia wrażenie, że aby wybudować jeden dom mieszkalny w ramach projektowanej procedury, powierzchnia działki musi wynosić minimum 1000 m kw." - podaje organizacja.

Wskazuje, że również uzasadnienie do projektu ustawy nie stanowi wystarczającego objaśnienia, gdyż z jednej strony wskazano w nim, iż przewiduje się wymóg, aby budowane domy do 70 m kw. były budynkami wolnostojącymi, oraz określa się dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż może powstać jeden taki budynek na działce o powierzchni co najmniej 1000 m kw.

W ocenie ZPP dalsza treść uzasadnienia pozostaje w sprzeczności z powyższym, gdyż wskazuje ona, że nawet na działce o powierzchni 500 m kw. będzie możliwe wybudowanie jednego takiego domu, zaś budowa dwóch takich domów wymaga posiadania działki o powierzchni zabudowy 2000 m kw.

Organizacja zwraca uwagę, że projektowane przepisy mają upraszczać procedurę związaną ze wznoszeniem prostych budynków mieszkalnych. Tym samym są skierowane głównie do osób niezwiązanych z branżą budowlaną, które chciałyby w najprostszy możliwy sposób postawić dom, ograniczając przy tym koszty do minimum.

"Z tego też powodu, należy wyeliminować wszelkie nieścisłości interpretacyjne, które mogłyby powodować niepewność wśród adresatów konstruowanych przepisów" - podkreśla ZPP.

Dodaje, że opowiada się w tym zakresie za rozwiązaniem pozwalającym na budowę pierwszego domu na działce o mniejszej powierzchni niż 1000 m kw.

Według ZPP podjęta inicjatywa będzie skutkowała jeszcze silniejszym wzrostem branży budowlanej, wyrównując przy tym potencjał przychodowy małych i średnich przedsiębiorstw do potencjału i możliwości, jakie mają największe podmioty na rynku, skupione na wielkoobiektowych inwestycjach deweloperskich. W związku z tym organizacja apeluje do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o sprawne procedowanie niniejszej inicjatywy oraz o jak najszybsze skierowanie jej do Sejmu celem dalszych prac legislacyjnych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl