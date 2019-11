Zrównoważone budownictwo to przyszłość. Wnioski z pierwszej edycji 4Buildings

Ponad 2 tys. profesjonalistów, 2,5 tys. miłośników ekologicznego budownictwa, 5 tys. m2 powierzchni, 70 ekspozycji, debaty, wystawy, strefy porad, warsztaty, stoiska konsultacyjne, prezentacje, strefa zieleni - to wszystko złożyło się na pierwszą edycję 4Builidngs, która zorganizowała Grupa PTWP w dniach 15-17 listopada 2019 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Myślenie zero waste z punktu widzenia architekta powinno zaczynać się od tego, żeby projektować budynek z myślą, że nie zostanie on wyburzony za kilka lub kilkanaście lat - dodał.Na znaczenie tematu zrównoważonego budownictwa zwrócił uwagę Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska. - Jeszcze niewiele budynków posiada certyfikaty ekologiczne, ale ta świadomość wzrasta. W przyszłości konstrukcje ekologiczne staną się bardziej atrakcyjne dla najemców, a co za tym idzie, zyskają inwestorzy - ocenił.Natomiast Marcin Mądry, dyrektor marketingu i strategii Lafarge zaznaczył, że budowanie świadomości dotyczącej eko-rozwiązań to długi i ważny proces i ogromną rolą państwa jest promowanie rozwiązań proekologicznych poprzez regulacje.- W ciągu ostatnich 30 lat w branży cementowej nastąpiło ograniczenie emisji o około 30 proc., m.in. dzięki zmianie paliw przemysłowych. Dziś spala się ok. 10 proc. odpadów komunalnych w Polsce. Co roku Lafarge wykorzystuje tyle odpadów, ile jest w stanie wyprodukować milionowe miasto - oznajmił.Podczas pierwszego dnia 4Bulidings rozmawiano również o nowoczesnych materiałach wykorzystywanych w budownictwie.- Wiele średnich firm budowlanych interesuje się prefabrykacją. Szukają możliwości kupienia zakładów produkcyjnych lub zamierzają budować własne fabryki. Chcą zagospodarować nowe rynki w Polsce, albo ruszyć z ofertą za granicę - zauważył Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.Jak dodał, Polska nigdy nie będzie światowym liderem innowacji w budownictwie, ale to nie znaczy, że nasze firmy nie wdrażają nowoczesnych technologii.- Trochę brakuje strategicznego, menedżerskiego spojrzenia nie tylko na to, co dzieje się obecnie, ale też za dwa lata. Powinniśmy w Polsce planować procesy biznesowe w firmach z perspektywą siedmiu, dziesięciu lat. Wtedy będziemy w stanie odważniej podchodzić do innowacji, które są niezbędne do tego, by przedsiębiorstwo przetrwało na rynku - stwierdził Jan Styliński.Co mają wspólnego inteligentne budynki z zielonym budownictwem? Jak innowacyjne technologie i systemy IT mogą wspomóc ekologiczne budownictwo? Co jest absolutnym "must have" nowoczesnego obiektu? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy sesji pt.: „Inteligentne budynki = zrównoważone budynki”.- Budynki z zielonymi dachami, zielonymi fasadami to przyszłość budownictwa. Takie budynki będą zasilane czystą, odnawialna energią i wykonywane w ekologicznych technologiach - prognozował Tadeusz Pawlaczyk, ekspert ds. zarządzania przez jakość i certyfikacji budynków pasywnych, koordynator projektów inwestycyjnych.Z kolei Maciej Turski, ekspert od inteligentnych technologii, właściciel Futunext, autor książki „10 mitów inteligentnych domów” przekonywał o zasadności instalowania smart-rozwiązań. - Automatyka na dobre zawitała w naszych domach. Nawet jeśli nie będziemy mieć zintegrowanego systemu smart-domu, to i tak będziemy mieć automatykę. Warto sobie uświadomić, że myśląc o nowoczesnym domu, musimy zakupić automatykę w takiej czy innej formie - zaznaczył.- Jestem umiarkowanym optymistą. Pamiętam, gdy nasza firma 4,5 roku temu rozpoczynała projekty deweloperskie, staraliśmy się przekonywać do smart-rozwiązań w mieszkaniach. Spotykaliśmy sięz sytuacją, kiedy uznawane to było za zbędne, niepotrzebne. Obecnie deweloperzy, którzy nie stawiają na smart-rozwiązania są „w ogonie" rynku - komentował Mikołaj Pertek, dyrektor na Europę Centralną w Fibaro.Zielone biuro, czyli jakie? - nad tym zagadnieniem zastanawiano się w dyskusji wieńczącej pierwszy dzień 4Buidlings. Na temat przewodni sesji złożył się szereg szczegółowych zagadnień: energia w nowoczesnym miejscu pracy, nakłady inwestycyjne kontra korzyści, rodzaje systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach biurowych, a także instalacji oświetleniowych i towarzyszące im zagadnienie energochłonności sprzętu elektrycznego.Rafał Schurma, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, właściciel visio | architects and consultants zwracał również uwagę na zalety rozwiązań low-techowych, chociażby w kontekście dbania o jakość powietrza w budynku.- Jeżeli chcemy otworzyć okno, a na zewnątrz jest smog - możemy polegać na automatyce. Ciekawe są tutaj rozwiązania low-techowe. Zarządca budynku może mieć na oknach zainstalowane kontaktrony i dzięki temu wie, które okna są zamknięte i może wysłać maila do osób, które są najbliższej okien i wskazać, które powinny być zamknięte - opowiadał.Natomiast Radosław Stojek, wiceprezes firmy Dalkia Polska Solutions, przekonywał, że stanem oczekiwanym jest, że każde kolejne biuro będzie zielone i od tego nie ma już raczej odwrotu. - To wszystko co się dzieje wokół nas jest bezpośrednio uzasadnione przez naszą produktywność. W 2018 roku przeprowadzono badania, które wykazały, ze zaledwie 12 mg w metrze sześciennym powietrza obniża znacznie naszą produktywność - powiedział.Krystian Wawer, partner w Horizone Studio, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zwracał uwagę na korzyści konsultowania projektu z jego przyszłymi użytkownikami. - Ważnym aspektem jest wspólne projektowanie, przy zaangażowaniu pracowników. W przypadku projektowania biur mamy możliwość zaprojektowania budynku dla konkretnego odbiorcy, przeprowadzenia ankiet. Warto, aby inwestor korzystał z możliwości wysłuchania głosów swoich pracowników - zaznaczył.W drugim i trzecim dzień (16-17 listopada) 4Buildings przyjęło formułę dni otwartych. Pasjonaci ekologicznego budownictwa wzięli udział w spotkaniach z ekspertami, wystąpieniach oraz warsztatach.W Strefie Ekspertów 4Buildings dostępni byli profesjonaliści z różnych dziedzin związanychz oszczędzaniem mediów, redukowaniem liczby odpadów, fotowoltaiką, rozwiązaniami „smart” dla mieszkania i domu oraz finansowaniem działań proekologicznych (m.in. w ramach programu Czyste Powietrze).16 i 17 listopada odbyło się także 4Buildings Show, w trakcie którego wybitni polscy architekci opowiedzieli o tym, jak powstawały projekty blisko 20 najciekawszych domów z całego kraju. Przykładowo Cichy Dom zaprezentował Marek Wawrzyniak z Pracowni Architektonicznej Toprojekt, Dom Atrialny przybliżył Karol Nieradka z pracowni Maxberg, Dom na Styku 2 pokazał Piotr Tokarski z TTAT, Dom Rozcięty opisał Bartłomiej Drabik z Superhelix Pracownia Projektowa.Teren 4Buildings miał swoją Strefę Zieleni oraz Strefę Wymiany Roślin. Weekendowy program obfitował w angażujące zajęcia dla dorosłych i dzieci. Odbyły się m.in. warsztaty: upcykling - jak zrobić torbę na zakupy z t-shirta, „Dzieciaki sadzeniaki” - jak pielęgnować oraz samodzielnie posadzić roślinki, wermikompostowanie w domu i na zewnątrz, czyli jak zbudować własny kompostownik i jak o niego dbać. Dodatkowe atrakcje, gry i zabawy dla dzieci zapewniło stoisko magazynu Dobrze Mieszkaj.Dni Otwarte 4Buildings poprowadzili: Katarzyny Dowbor, dziennikarka i prezenterka TV, Darek Stolarz, stolarz i projektant mebli, prowadzący stacji HGTV oraz Dominik Strzelec, prowadzący stacji HGTV, ogrodnik i majsterkowicz z pasją.Wydarzeniu towarzyszył konkurs 4Buildings Awards 2019, w którym wyróżnione zostały postępowe inwestycje, nowatorskie technologie oraz ludzie z wizją. Ideą konkursu jest promowanie nowoczesnego budownictwa, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas wieczornej gali 15 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem 4Buildings jest Grupa PTWP, wydawca branżowych magazynów i portali oraz organizator kongresów, konferencji, imprez targowych, seminariów i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oraz 4 Design Days - największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa.