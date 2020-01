Zrównoważony rozwój w budownictwie, "Mieszkanie Plus" - przed nami 4 Design Days

Inwestycje już zrealizowane i te, które powstaną w przyszłości. Koniecznie zmiany legislacyjne i realizacja rządowych projektów, budowanie zgodnie z zasadami mixed-use - to tylko część tematów, jakie poruszone zostaną podczas 5. edycji 4 Design Days.

Impreza będzie miała także część otwartą dla mieszkańców. 8 i 9 lutego zaplanowano prezentacje produktów, które podbijają światowe rynki. W ramach Dni Otwartych będzie można zobaczyć ekspozycję producentów mebli i wyposażenia wnętrz oraz targi Design 4You. Zaplanowano także specjalną strefę dla dzieci - 4Kids.



Podczas ubiegłorocznej edycji 4 Design Days pierwsze dwa dni wydarzenia zgromadziły w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ponad 10 tys. gości biznesowych – architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych. W dniach otwartych udział wzięło 25 tys. pasjonatów designu.



Czas na dokonanie rejestracji na wydarzenie upływa 5 lutego.



Dyskusjom i targom tradycyjnie towarzyszyć będą wystawy, warsztaty, spotkania z projektantami oraz gale m.in.: 5. edycji konkursu Property Design Awards. Podczas 4 Design Days 2020 odbędzie się także finał konkursu DESIGN-it-UP – Projekt na starcie 2020.

