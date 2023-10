ZUE notuje znaczący wzrost przychodów

Grupa ZUE szacuje, że w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku przychody ze sprzedaży wzrosły do 900,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 10,2 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

Według wstępnych danych, zysk brutto ze sprzedaży Grupy ZUE wyniósł 30,1 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku, a zysk z działalności operacyjnej był na poziomie 13,6 mln zł.

Jak czytamy w komunikacie, przychody ze sprzedaży ZUE wyniosły w ciągu trzech kwartałów 824,1 mln zł, a zysk netto 11 mln zł.

Spółka ZUE w okresie trzech kwartałów 2023 roku zwiększyła rdr przychody o 45 proc. oraz zysk netto o 24 proc.

Z kolei cała Grupa ZUE zwiększyła w tym czasie przychody o 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

"Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2.048 mln zł" – napisano w komunikacie. "W 2023 roku spółka pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 894 mln zł netto. Energopol, drogowa spółka z Grupy ZUE, zawarła w 2023 roku kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto. Grupa ZUE aktywnie składa oferty przetargowe w obszarach swojej działalności" – głosi komunikat ZUE.

ZUE jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia.

Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od listopada 2010 roku. Największym udziałowcem jest Wiesław Nowak, który posiada 62,5 proc. kapitału spółki.