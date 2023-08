ZUE z najwyższą sprzedażą półroczną w swojej historii

Przychody ze sprzedaży budowlanej grupy ZUE w pierwszym półroczu 2023 r. sięgnęły poziomu 541,7 mln zł i jest to wynik o 45 proc. lepszy rok do roku. Spadł za to - aż o 55 proc. - zysk netto, który wyniósł 4,3 mln zł.

- W pierwszym półroczu dynamicznie zwiększaliśmy sprzedaż - wzrosła ona o 45 proc. - dzięki czemu wypracowaliśmy najwyższą sprzedaż półroczną w naszej historii. Wyniki operacyjne pozostawały pod wpływem wyższych rok do roku kosztów działalności, które po okresie wahań cen ustabilizowały się na dość wysokim poziomie. Perspektywy na kolejne kwartały oceniamy jako dobre - mówi Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE.

Dywersyfikacja w firmie, duże znaczenie rynku rumuńskiego

Jak dodaje, firma systematycznie dywersyfikuje działalność a coraz większa część przychodów grupy będzie pochodziła z zagranicznych rynków, tj. przede wszystkim z Rumunii.

Wspólnie z naszym partnerem obecnie realizujemy w Rumunii umowy o wartości około 966 mln zł, z czego połowa przypada na ZUE. Badamy także możliwości rozwoju na innych zagranicznych rynkach, czego przykładem jest m.in. podpisanie w lipcu tego roku umowy na Łotwie o wartości miliona euro w obszarze infrastruktury tramwajowej. Cieszy nas także sprawne pozyskiwanie nowych umów przez Energopol. Utwierdza nas to w przekonaniu, że podjęliśmy trafną decyzję o przejęciu tej firmy i poszerzeniu naszego obszaru działania o drogownictwo - ocenia Wiesław Nowak.

W ostatnich dniach ZUE sprzedało spółkę projektową BPK Poznań, która odpowiadała za około 1 proc. przychodów grupy i historycznie patrząc, w ocenie prezesa, nie generowała zadowalających wyników finansowych.

- W tej sytuacji utrzymywanie w grupie osobnej firmy projektowej z pełną strukturą organizacyjną, osobną administracją nie wnosiło już dla nas istotnej wartości dodanej. Sprzedając BPK Poznań zachowaliśmy jednocześnie kompetencje projektowe niezbędne do wsparcia naszej działalności wykonawczej. Po reorganizacji struktury, skupiamy się na pracach budowlanych i działalności handlowej - informuje Wiesław Nowak.

Jak podaje komunikat, grupa ZUE posiada bezpieczny portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł. We wtorek spółka zawarła umowę na modernizację linii tramwajowej w Krakowie o wartości 76,5 mln zł netto. Dodatkowo oczekuje na zawarcie kontraktu kolejowego w obszarze Będzin - Katowice na kwotę 785 mln zł netto. Łączny potencjał portfela zamówień grupy po zawarciu powyższego kontraktu wyniesie ok. 2,3 mld zł.

Szczegółowe wyniki finansowe grupy ZUE i ZUE SA

Łączna wartość przychodów wygenerowanych przez grupę ZUE w I półroczu 2023 r. wyniosła

