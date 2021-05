Żyć w zdrowym domu. W czasie pandemii nabrało to nowego znaczenia

Raport „Barometru zdrowych domów. VI edycja”, który powstał z inicjatywy firmy Velux, zwraca szczególną uwagę na znaczenie zdrowego domu, w procesie zielonej odbudowy po Covid-19. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego na potrzeby Barometru oraz analizy danych z wcześniejszych edycji raportu: energooszczędność oraz komfort wiążący się ze zdrowymi warunkami w domu, idą w parze. Nie można tego pominąć myśląc o przyszłości budownictwa mieszkaniowego w Polsce i Europie.

Budujmy w trosce o środowisko

Z raportu dowiadujemy się również, że dla trzech czwartych respondentów, którzy przeprowadzili w ciągu ostatnich 5 lat prace remontowe w domu lub mieszkaniu, głównym motywatorem była chęć poprawy komfortu życia rodziny. Co trzeci badany zdecydował się na remont w celu obniżenie rachunków za energię.Prawie połowa badanych, którzy nie przeprowadzali remontu w czasie ostatnich 5 lat dostrzega potrzebę remontu w chwili obecnej, jednak największą barierą w jego realizacji jest brak środków finansowych.Według badania powstał również ranking cech domu, które są najważniejsze dla Polaków. Aż 87 proc. badanych uważa, że najważniejsze są dla nich - funkcjonalność pomieszczeń, wygoda domu oraz niskie rachunki za energię. Aż 85 proc. ceni sobie jakość powietrza w domu oraz atrakcyjność swojego lokum. 84 proc. lubi mieszkać w dobrze doświetlonych domach w zielonej okolicy.VI edycja „Barometru zdrowych domów” zwraca także uwagę na znaczenie budynków mieszkalnych w osiągnięciu unijnych i krajowych celów klimatycznych. W raporcie podkreślona została rola Nowych Warunków Technicznych, które zaostrzają parametry energetyczne dla nowopowstających i remontowanych budynków, a także wymagają stosowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań może być budownictwo drewniane.- Oprócz renowacji istniejących budynków powinniśmy także zadbać, aby nowo powstające domy były nie tylko energooszczędne, ale również dzięki zastosowaniu ekologicznych i nowoczesnych technologii: pomagały obniżać emisje CO2 i troszczyć się o nasze środowisko - zaznacza Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest obecnie jednym z największych wyzwań. Zadecyduje ono o naszym bezpieczeństwie i jakości życia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska z całym przekonaniem stoi na stanowisku, że budownictwo drewniane może pomóc w realizacji tego celu - dodaje.Najnowszy „Barometr zdrowych domów” podkreśla również rolę miast w procesie zielonej odbudowy.Miasta odpowiadają za 75 proc. globalnych emisji CO2.- Oznacza to, że globalna dekarbonizacja opiera się na decyzjach prezydentów i burmistrzów miast, ale także na indywidualnych wyborach konsumentów mieszkających w miastach - przekonuje Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact Network Poland.Jak wskazano w raporcie, udział miast w globalnym zużyciu energii jest szacowany w przedziale 60-80 proc. Kluczowe jest pilne obniżenie energochłonności miast, gdzie ważną rolę odgrywają budynki i technologie ich budowy.Może się to stać tylko przy zmianie źródeł pozyskiwania energii i przejściu przez miasta na system energetyki rozproszonej pochodzącej z OZE. Niestety obecnie globalny udział OZE w zabezpieczeniu potrzeb energetycznych miast to zaledwie 17,5 proc. Tempo wzrostu tego udziału jest bardzo powolne. Jeśli chodzi o Polskę udział OZE w 2018 roku w produkcji energii elektrycznej wyniósł 12,7 proc.Partnerami VI edycji „Barometru zdrowych domów” są: UN Global Compact Network Poland, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.