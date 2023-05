Zysk dużego giełdowego dewelopera zmniejszył się o połowę

Atal wypracował 54,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. Rok wcześniej było to 108,96 mln zł zysku, co oznacza spadek o 50 proc.

Zysk operacyjny wyniósł 64,46 mln zł w porównaniu do 123,84 mln zł zysku rok wcześniej. To spadek o 48 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,48 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 406,4 mln zł rok wcześniej.

Marża netto to blisko 28,57 proc.

Grupa Atal chce wprowadzić do sprzedaży w 2023 roku 18 projektów obejmujących ok. 3,3 tys. lokali. Zdaniem spółki w bieżącym roku sprzedaż będzie na poziomie zbliżonym do 2022 r. Atal zawarła 2 091 umów deweloperskich i przedwstępnych.

„Grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach. Według wstępnych założeń grupa, na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mogła zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 83 przedsięwzięcia na prawie 1,2 mln m2. Tylko w zeszłym roku grupa Atal nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań – przyp. red.) to 402 tys. m2” – informuje spółka w komunikacie.

W I kw. 2023 r. grupa Atal przekazała łącznie 333 lokale mieszkalne i usługowe.

Grupa Atal od marca widzi wyraźny wzrost zainteresowanie jej ofertą

Prezes spółki Zbigniew Juroszek dodaje, że od marca tego roku widać wyraźny wzrost zainteresowania ofertą spółki. W pierwszym kwartale 2023 r. Atal zakontraktował 406 lokali. W tym roku plany zakładają sprzedaż na poziomie podobnym do wyniku z 2022 roku, gdy grupa Atal zawarła 2091 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Jak dodaje prezes Atala, przejściowe trudności z dostępem do kredytów hipotecznych nie wpływają na długoterminowe podejście spółki do sektora nieruchomości i rynku pierwotnego.

Deweloper liczy na pozytywne skutki nowego rządowego programu mieszkaniowego

„Spodziewamy się również pozytywnego efektu rządowego programu wsparcia (Pierwsze Mieszkanie i Kredyt 2 proc. - przyp. red.), który ma zostać uruchomiony w drugiej połowie tego roku” – mówi Zbigniew Juroszek.

Atal to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych. Specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych.

Od 2015 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 83,34 proc. akcji ma Juroszek Holding.

