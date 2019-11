Zysk netto Mostostalu Zabrze w trzecim kwartale wyniósł 2,3 mln zł

Mostostal Zabrze szacuje, że jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale wyniosły 147,9 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 7,4 mln zł, wynik brutto 3,6 mln zł, a wynik netto 2,3 mln zł.

Spółka podała w komunikacie, że szacowana wartość kontraktów do podpisania, w oparciu o aktualne oferty, wynosi 185,1 mln zł, co łącznie stanowi 635,3 mln zł.



Według szacunków, w ciągu trzech kwartałów 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 447,6 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 16 mln zł, wynik brutto 11,1 mln zł, a wynik netto 7 mln zł.



Na koniec października wartość backlogu grupy wynosi 450,2 mln zł.



Publikacja raportu za trzy kwartały tego roku planowana jest na 8 listopada.



Mostostal Zabrze to grupa wyspecjalizowanych spółek świadczących usługi budowlane w Polsce i za granicą. Na czele grupy stoi spółka Mostostal Zabrze, a w skład grupy kapitałowej wchodzi kilka podmiotów zależnych.



