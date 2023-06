146 lat i ciągle rządzą. Rodzinny gigant z Niemiec chce być w awangardzie

Henkel, niemiecki gigant rodzinny z Düsseldorfu, który jest znany w Polsce głównie z proszku do prania Persil i marki Ceresit, liczy na dobry biznes przy produkcji samochodów elektrycznych.

Mało kto wie, ale znany głównie z produkcji chemii domowej koncern Henkel ma wkład w rozwój nowoczesnej motoryzacji. Po raz pierwszy jego rozwiązania zastosowano w samochodach marki Ford we wczesnych latach 20 ubiegłego wieku.

Henkel nadal aktywnie zdobywa zlecenia z branży. Firma wprowadziła właśnie na rynek przełomowy - jak twierdzi - klej stosowany przy budowie akumulatorów dla pojazdów pojazdów elektrycznych. Pomaga on w odprowadzaniu ciepła, a to fundamentalna sprawa w elektromobilności. Zarządzanie termiczne w bateriach pojazdów elektrycznych jest dziś jednym z największych wyzwań motoryzacji.



W pierwszym kwartale 2023 r. grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu około 5,6 mld euro i potwierdziła optymistyczne prognozy na cały rok. A 8 czerwca otwarła nową fabrykę, w Chinach.

Na początku miesiąca mieliśmy okazję, jako jedyni z mediów z Polski, spotkać się w Düsseldorfie z CEO Henkla Carstenem Knoblem i wiceprezesem firmy Markiem Dornem. Była to ich pierwsza konferencja prasowa od wybuchu pandemii dla dziennikarzy spoza Niemiec.

Gigant chemiczny, znany oczywiście z proszku Persil - choć mocny także w klejach oraz nowych technologiach – działa w 125 krajach świata i zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników, w tym tysiąc w Polsce, głównie w Raciborzu.

Co ciekawe Henkel, choć zarządzany przez specjalistów, ciągle jest biznesem rodzinnym. Po 146 latach 200 osób spokrewnionych z założycielem Fritzem Henklem posiada udziały firmy - to już nawet piąte pokolenie.

Henkel świętuje w tym roku 175 urodziny założyciela i pierwszego szefa firmy. Przy okazji chwali się sprzedażą, która przekroczyła w ubiegłym roku 22 mld euro (połowa to technologie klejące, drugie pół to marki konsumenckie, m.in. proszki i szampony).

Niemcy śmiało wchodzą jednak także w nowe branże, co pokazywali nam w okazałym Inspiration Center Düsseldorf, które otwarli w 2021 r.

Ponadstuletni wkład firmy w rozwój motoryzacji

Szczególnie ciekawy, bo mało znany w Polsce, jest dorobek Henkla w branży motoryzacyjnej.

Dział komponentów samochodowych firmy koncentruje się na obszarach e-mobilności, elektroniki samochodowej, elementów zewnętrznych, konwencjonalnych układów napędowych, wnętrz, podwozi, obróbki powierzchni oraz środków czyszczących i smarów. Celem dziś, oprócz zarobku, jest jak informuje Henkel, przyspieszenie transformacji w branży motoryzacyjnej.

Henkel jest jednym z liderów (o ile nie liderem) w dziedzinie klejów, uszczelniaczy, materiałów termicznych i powłok funkcjonalnych dla przemysłu motoryzacyjnego, dostarczając ponad 300 skutecznych rozwiązań dla producentów nowoczesnych aut i komponentów z branży motoryzacyjnej.

Przykładem innowacyjnego produktu Niemców jest nowy klej, który zapewnia zarówno wiązanie strukturalne jak i przewodność cieplną w systemie baterii. Przełomowy produkt został już przyjęty przez jednego z największych na świecie producentów akumulatorów do pojazdów elektrycznych. To dwuskładnikowy poliuretanowy klej o wysokiej przewodności cieplnej 3 W/mK, umiarkowanej lepkości i samopoziomujący. Przeznaczony do zastosowań takich jak łączenie ogniw akumulatorów z modułami lub łączenie ogniw bezpośrednio z układami chłodzenia.

- Zarządzanie termiczne w akumulatorach pojazdów jest nadal jednym z największych wyzwań dla zelektryfikowanej mobilności. Nowe projekty ukierunkowane na wyższe gęstości energii w zestawach akumulatorów niosą ze sobą zapotrzebowanie na wielofunkcyjne kleje termoprzewodzące zamiast klasycznych wypełniaczy termicznych. Wykorzystując silne możliwości innowacyjne w Henklu, zaczęliśmy wprowadzać na rynek rodzinę materiałów różniących się przewodnością cieplną, siłą wiązania, elastycznością i metodami aplikacji, aby sprostać tym nowym wymaganiom - mówi Stephan Hoefer, Global Market Strategy Head for E-Mobility w Henklu.

Co ciekawe, Henkel może się pochwalić ponadstuletnim wkładem w rozwój motoryzacji. Po raz pierwszy jego rozwiązania zastosowano w samochodach marki Ford we wczesnych latach 20. XX wieku. Dziś w 140 na 150 samochodów produkowanych na świecie co minutę znajdują się jego produkty. Firma legitymuje się 400 rodzinami patentów, a ponad 10 tys. biznesowych klientów aprobuje jej produkty.

Henkel potwierdza optymistyczną prognozę na 2023 r.

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Henkel odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu około 5,6 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się aż o 6,6 proc., co należy przypisać dwucyfrowemu wzrostowi cen, przy wielkości sprzedaży na poziomie niższym niż w roku ubiegłym. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 6,4 proc.

- Rozpoczęliśmy rok świetnymi wynikami, pomimo utrzymujących się trudnych warunków otoczenia rynkowego. Bardzo duży wzrost sprzedaży w obydwu sektorach biznesowych potwierdza jakość naszego portfela atrakcyjnych marek i innowacyjnych technologii. W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy działania mające na celu dostosowanie cen tak, aby w jeszcze większym stopniu zrekompensować niekorzystne tendencje w obszarze kosztów surowców i logistyki - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkla. - Potwierdzamy prognozę wyników na rok 2023. Istotne zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym w pierwszym kwartale sprawia, że patrzymy z optymizmem na ten rok obrotowy.

Bardzo silny organiczny wzrost sprzedaży odnotowany w pierwszym kwartale przez sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) był pochodną wyników osiągniętych we wszystkich obszarach jego działalności. Sprzedaż sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie) również znacząco wzrosła w ujęciu organicznym.

Wyjście z Rosji i nowa fabryka klejów w Chinach

20 kwietnia 2023 r. Henkel ogłosił podpisanie umowy w sprawie sprzedaży swoich operacji w Rosji na rzecz konsorcjum lokalnych inwestorów finansowych (chodzi aż o 11 fabryk). Decyzję o wycofaniu się z rosyjskiego rynku podano do wiadomości publicznej w ubiegłym roku w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Transakcja została już zrealizowana. Cena sprzedaży wyniosła 54 mld rubli (około 600 mln euro). To niewiele, mniej niż wcześniejszy roczny obrót Henkla na tym rynku, umowa ma opcję odkupu biznesu, co niedawno przyznał prezes Knobel, w razie gdyby Rosja uwolniła się od putinowskiego reżimu i piętna agresora.

Nie dalej jak tydzień temu - 8 czerwca - Henkel rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego jednostki biznesowej Adhesive Technologies w Yantai Chemical Industry Park w prowincji Shandong w Chinach. Wartość inwestycji to 120 mln euro.

- Chiny odgrywają ważną rolę w naszej działalności w Henklu i nadal wykazują odporność gospodarczą i wzrost. Nasza inwestycja odzwierciedla silne zaangażowanie w przyszłość naszej działalności w Chinach i regionie Azji i Pacyfiku - mówi Mark Dorn, wiceprezes wykonawczy Henkla ds. technologii klejów.

Nowa fabryka zwiększy możliwości dostawy klejów na rynek chiński. Zakład ma na celu zaspokojenie zapotrzebowania szybko rozwijających się gałęzi przemysłu, w tym elektronicznego, motoryzacyjnego, medycznego, produkcji sprzętu i lotniczego, dzięki wysokiej jakości i zrównoważonym produktom i rozwiązaniom w zakresie klejów. 100 proc. energii potrzebnej do pracy zakładu ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Obecnie Henkel zużywa 66 proc. odnawialnej energii, licząc za 2022 r. (i porównując do 2010 r.) zredukował emisje CO2 na tonę produktów o 45 proc. Do 2030 r. firma chce być nautralna klimatycznie.