30 innowacji na 30-lecie chemicznego giganta

Największy koncern chemiczny na świecie BASF słynie z innowacyjności. Spółka giganta, BASF Polska, właśnie świętuje jubileusz 30-lecia działalności w naszym kraju. Z tej okazji prezentuje 30 innowacyjnych produktów. Oto wybrane z nich.

Klienci oczekują przyjaznych dla środowiska produktów i BASF stara się te wymagania spełniać.

Pracownicy spółki na całym świecie opatentowują rocznie tysiąc nowych rozwiązań.

Koncern inwestuje miliardy w produkcję nowych wyrobów, odpowiadających ścisłym potrzebom klientów.



Naczelnym hasłem BASF jest innowacyjność. Firma w samym tylko 2020 roku przeznaczyła na ten cel ponad 2 mld EUR, opatentowując jednocześnie niemal 1000 nowych rozwiązań. Tysiące pracowników spółki na całym świecie prowadzi badania. Ich efektem mają być produkty przyjaźniejsze dla klienta i środowiska, a czasem ratujące jeden gatunek rośliny.

Co ważne, proponowane przez BASF rozwiązania są stosowane nie tylko w przemyśle, ale także wykorzystywane przy codziennych czynnościach. Oto wybrane najciekawsze z 30. Warto jeszcze dodać, że nie wszystkie to rozwiązania związane z „chemią” rozumianą wprost. Ze względu na globalność marki BASF, niektóre zahaczają o inne dziedziny. Ale łączy je jedno: z wszystkimi spotykamy się niemal na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Zielone lakiery na samochodach

Czy produktami uznanymi za „zielone” mogą być lakiery samochodowe? BASF uważa, że tak. Stąd EcoBalance, czyli zrównoważony sposób podejścia BASF m.in. do lakierów samochodowych.

Do ich produkcji, obok paliw kopalnych, włączono surowce odnawialne, takie jak bionafta i biogaz pochodzące z odpadów organicznych oraz olejów roślinnych. Całkowity udział biomasy obliczany jest zgodnie z surowymi regułami. Jak podkreśla koncern, każdy zakup produktu z grupy EcoBalance zwiększa udział biokomponentów w ogólnym procesie produkcyjnym. Stąd klienci BASF mają bezpośredni wpływ na poziom zrównoważenia procesów produkcyjnych i oferty produktów.

Najbardziej pożądane tworzywo: folia, którą wystarczy zaorać

Jednym z najbardziej pożądanych rozwiązań kluczowych dla środowiska są tworzywa przyjazne dla niego. BASF prezentuje z dumą Ecovio – wysokiej jakości biotworzywo. Posiada ono certyfikat biodegradowalności oraz kompostowalności. Co ważne, w warunkach kompostowni przemysłowych – w odpowiedniej temperaturze, wysokiej wilgotności i określonej zawartości tlenu w powietrzu – proces biodegradacji trwa jedynie kilka tygodni. Produkt BASF znajduje zastosowanie w takich obszarach, jak worki na bioodpady, torebki na owoce i warzywa oraz foliowe torby o podwójnym użyciu (na zakupy, a następnie jako worek na bioodpady).

Pokrewna powyższemu jest folia Ecovio M. Już stosowana w rolnictwie w postaci folii ściółkującej, która pozwala zwiększyć plony oraz zminimalizować zużycie wody i środków ochrony roślin.

To, co jest ogromną zaletą tego rozwiązania, to fakt, że charakteryzuje się także podwyższoną odpornością na rozrywanie i uszkodzenia, w porównaniu z standardowymi biotworzywami na bazie skrobi. W końcu folia ta nie musi być również zbierana po zbiorach, co pozwala na spore zaoszczędzenie czasu. Ulega całkowitej biodegradacji przez mikroorganizmy żyjące w glebie, a po zakończeniu sezonu wystarczy jedynie zaorać jej pozostałości.

W ogóle warto zauważyć, że biodegradowalność produktów jest dla firmy szczególnie ważna. Stąd też bardziej prozaiczne rozwiązania, jak np. przyjazne dla natury worki na śmieci.

Z tym tworzywem bieganie jest dużo przyjemniejsze

Który z biegaczy nie marzy o trwałych i bardzo lekkich butach? I właśnie w osiągnięciu tego celu pomaga producentom sportowego obuwia BASF. Firma wyprodukowała pierwszy na świecie spieniony poliuretan termoplastyczny. Jest tak samo elastyczny i trwały, jak guma, natomiast zdecydowanie lżejszy.

Infinergy charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i silną odpornością na ścieranie. Ponadto innowacyjna pianka pozostaje wysoce elastyczna i miękka w szerokim zakresie temperatur.

To nie koniec zalet – pianka jest również wykonana z materiału, który może zostać poddany recyklingowi.

Adidas już wykorzystuje Infinergy w podeszwach swoich innowacyjnych butów do biegania "Energy Boost". Po kontakcie z ziemią podeszwa natychmiast wraca do pierwotnego kształtu, co wynika ze sprężystości tego materiału. Ponieważ Infinergy zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur – od minus 20 stopni Celsjusza do plus 40 stopni – buty mogą być używane o każdej porze roku, zarówno zimą, jak i latem.

Produkt, który pokochają rowerzyści, ale i środowisko naturalne

Czarnym snem rowerzysty jest wycieczka, która kończy się przebiciem rowerowej dętki. A co jeśliby ryzyko takiej katastrofy zminimalizować? BASF wspólnie z firmą Schwalbe opracował nową generację dętek rowerowych na bazie termoplastycznego poliuretanu (TPU) o nazwie Elastollan. Ten innowacyjny materiał zapewnia wyjątkową odporność na przebicie i stabilne prowadzenie roweru dzięki specjalnym właściwościom mechanicznym.

To, co ważne, to także fakt, iż jest około 40 proc. lżejszy niż dostępne na rynku alternatywy, a przy tym łatwy w montażu. Kolejną zaletą jest to, że po zakończonej eksploatacji dętki z Elastollanu nadają się do recyklingu. Mogą zostać przetworzone, a następnie ponownie wykorzystane jako materiał uszczelniający lub izolacyjny.

Przy okazji należy pamiętać, po czym rowerzysta jeździ. A BASF może się pochwalić nowymi dodatkami do asfaltów. Dzięki nim są one trwalsze, a ich produkcji towarzyszą niższe emisje CO2.

BASF pomaga ratować drzewa sandałowe

To rozwiązanie jest o tyle niezwykłe, że stworzone, by zastąpić jeden konkretny związek, którego produkcja zagraża istnieniu dość niezwykłego drzewa.

BASF wprowadził na rynek zapach Isobionics Santalol, będący alternatywą dla oleju sandałowego. Oryginalny olej jest pozyskiwany z drewna i korzeni sandałowca białego. Drzewa te nie są gotowe do zbioru, dopóki nie osiągną wieku około 30 lat, a ich istnienie jest wysoce zagrożone przez nadmierną eksploatację. Tymczasem podczas produkcji Isobionics Santalol nie jest wykorzystywane drzewo sandałowe, a jedynie skrobia kukurydziana. Opracowana technologia fermentacji zapewnia stałą i wysoką jakość, efektywną produkcję oraz całoroczną dostępność produktu. Jako alternatywa dla oleju z drzewa sandałowego, Isobionics Santalol jest szczególnie odpowiedni do stosowania w perfumach i ekskluzywnych produktach do pielęgnacji ciała.

To, co jest niezmienne, to fakt, że BASF stale rozszerza swoje portfolio o innowacyjne rozwiązania, wpływające na poprawę jakości naszego życia. Oprócz wymienionych innowacji, znajdziemy wśród nich także specjalną powłokę, chroniącą nasze meble przed plamami z kawy czy też czerwonego wina. Zainteresowaniem cieszy się woskowy dodatek do szamponów oraz żelów po prysznic nadający im kremowy, mlecznobiały wygląd, a także katalizatory Deoxo poprawiające jakość powietrza w kabinie samolotu, chroniąc nas przed szkodliwym ozonem i lotnymi związkami organicznymi.

