AkzoNobel będzie miał nowego prezesa

Drugi co do wielkości na świecie producent fabr i lakierów AkzoNobel ogłosił, że od pierwszego listopada nowym szefem firmy zostanie Gregoire Poux-Guillaume. Zastąpi on Thierry'ego Vanlanckera, którego kadencja dobiega końca.

Pochodzący z Francji Gregoire Poux-Guillaume (52 lata) posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Wcześniej piastował m.in. stanowisko dyrektora generalnego firmy Sulzer, dyrektora generalnego GE Grid Solutions (poprzednio Alstom Grid) i starszego dyrektora zarządzającego w CVC Capital Partners.

- Gregoire to doświadczony lider biznesu posiadający na swoim koncie osiągnięcia w rozwoju firm w tempie przekraczającym wzrost rynku i w budowaniu silnych zespołów. Jego doświadczenie zapewni nam cenną perspektywę, która pomoże w przyszłym rozwoju i w wynikach finansowych - mówi Nils Smedegaard Andersen, przewodniczący rady nadzorczej AkzoNobel.

Gregoire Poux-Guillaume dołączy do firmy AkzoNobel z dniem 1 października 2022 roku. Oficjalnie obejmie stanowisko 1 listopada. Jego powołanie do zarządu wymaga zgody akcjonariuszy i znajdzie się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, planowanego na wrzesień bieżącego roku.

AkzoNobel to spółka działająca na wszystkich kontynentach. Jest drugim po PPG największym producentem farb i lakierów.