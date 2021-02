AkzoNobel rezygnuje z przejęcia Tikkurili

Holenderski koncern nagle zmienił plany. "Planowana transakcja nie spełnia już kryteriów dotyczących tworzenia najwyższej wartości" - napisała firma w komunikacie.

Wiele wskazywało, że przejęcie będzie tylko formalnością. Tymczasem na scenę wszedł drugi co do wielkości koncern farbiarski na świecie - holenderski AkzoNobel, przebijając o 13 proc. ofertę PPG. Za jedną akcję marki Tikkurila zaproponowała bowiem 31,25 euro, tym samym wyceniając fińską firmę na około 1,4 mld euro.Dlaczego AkzoNobel zdecydował się podbić cenę za Tikkurilę? Powodów jest kilka. Jednym z nich mogła być chęć zwiększenia "masy" firmy, by była ona odporniejsza na próby wrogiego przejęcia. Cztery lata temu PPG próbowało już przejąć AkzoNobel, o czym obszerniej pisaliśmy w tekście "Rozgorzała walka o dużego europejskiego producenta farb" . Drugim powodem kontroferty Akzo mogło być wymuszenie wydania przez PPG na akwizycję Tikkurili większej niż wcześniej planowana kwoty. To bowiem oznaczałoby mniejszy potencjał Amerykanów w przypadku ponownej próby wrogiego przejęcia Akzo.Część analityków od początku powątpiewało w sensowność kupna Tikkurili przez AkzoNobel, wskazując m.in. na sporną kwestię synergii. Dziś okazało się, że mogli mieć rację.