Anwil finiszuje kluczową inwestycję

Należący do Orlenu Anwil kontynuuje budowę kluczowej instalacji do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja została wykonana już w ok. 92 proc., a jej zakończenie planowane jest na połowę przyszłego roku.

W wyniku realizacji projektu Anwil wzmocni swoją pozycję konkurencyjną na rynku nawozów, a także jako największego pracodawcy w regionie.

Anwil podpisał porozumienie z włoską firmą Tecnimont, które zakłada zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji z końca czerwca 2023 r. i oddanie jej do użytku w końcówce lipca 2023 r.

Jest to wynikiem m.in zakłóceń w zakresie łańcucha dostaw oraz innych uwarunkowań makroekonomicznych, na które znaczący wpływ ma wojna w Ukrainie oraz pandemia.

Na mocy porozumienia zostanie przygotowany aneks do umowy dotyczącej projektowania, dostaw oraz budowy w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w powstającym kompleksie produkcyjnym. Umowa z Tecnimont stanowi jedną z trzech najważniejszych umów zawartych w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu.

Inwestycja realizowana przez spółkę obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Ich budowa zwiększy zdolności produkcyjne Anwilu z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie, a portfolio produktowe firmy wzbogaci się o cztery rodzaje nawozów spełniających najwyższe standardy jakościowe – saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 1,7 mld zł.

