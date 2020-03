Anwil i Politechnika Warszawska będą współpracować

Anwil z Grupy Orlen i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Jak poinformował w poniedziałek Anwil, porozumienie dotyczy wymiany doświadczeń w obszarze innowacji, nauki i biznesu z wymierną korzyścią dla obu stron.

Według Anwilu, w ramach współpracy z Politechniką Warszawską podejmowane będą m.in. działania integrujące środowisko studentów i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem praktyk studenckich i staży naukowych.

Spółka zaznaczyła przy tym, iż podpisane porozumienie przyczyni się do powstawania prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Wyjaśniła, że tematyka prac będzie powiązana z kierunkami studiów prowadzonymi na warszawskiej uczelni przy uwzględnieniu potrzeb Anwilu w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii elektrycznej i cieplnej.

"Jest to kolejny krok, zapewniający dostęp do wiedzy eksperckiej i nowoczesnego zaplecza badawczego. To ważne w kontekście trwającej rozbudowy naszych mocy produkcyjnych" - powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w poniedziałkowym komunikacie spółki. Przypomniała zarazem, że w 2022 r. uruchomiona zostanie tam trzecia linię produkcji nawozów. "Chcielibyśmy, żeby wśród nowych pracowników nie zabrakło także pełnych energii studentów oraz absolwentów Politechniki Warszawskiej" - dodała prezes Anwilu.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Jan Szmidt zwrócił uwagę, że "zaangażowanie przemysłu w inicjatywy podejmowane wspólnie z uczelniami zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci rozmaitych wdrożeń, które służą naszemu społeczeństwu". "Współpraca z Anwil, jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce, jest dla Politechniki Warszawskiej, uczelni badawczej, szansą na efektywne wykorzystywanie wzajemnych doświadczeń" - ocenił prof. Szmidt.

Anwil przypomniał, że od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi, a kooperacja ta "realnie przyczynia się do wdrażania kolejnych usprawnień technologicznych". Spółka wspomniała przy tym, że podobne porozumienia, jak w przypadku Politechniki Warszawskiej, podpisała wcześniej m.in. z wydziałem chemicznym Politechniki Łódzkiej, wydziałem mechanicznym Politechniki Gdańskiej oraz z Politechniką Poznańską.

Jak podkreślił Anwil, spółka ta "należy do grona największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce" będąc producentem nawozów azotowych oraz jedynym w kraju producentem suspensyjnego polichlorku winylu o nazwie handlowej POLANVIL. "Przynależność do Grupy Kapitałowej Orlen zapewnia stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii" - zauważył Anwil. Dodał zarazem, że jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. "Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji pozwala realizować ambitne plany biznesowe" - zaznaczyła spółka.

Anwil zwrócił uwagę, że Politechnika Warszawska "jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną", która w 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. "Uczelnia aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą oraz laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości" - podkreśliła spółka.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne.

PKN Orlen informował wcześniej, że uruchomienie przez włocławską spółkę w połowie 2022 r. trzeciej instalacji nawozowej zwiększy jej zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1461 tys. ton rocznie. Podawał jednocześnie, iż zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł". Koncern wyliczał, że po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.