Anwil idzie na rekord i podnosi zdolności produkcyjne nawozów

Anwil z grupy PKN Orlen podpisał z Prochemem umowę na prace projektowe i budowlano-montażowe infrastruktury OSBL (Outside Battery Limits). Umowa stanowi ostatnią z trzech, jakie zostały zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów. Szacowany całkowity koszt tej inwestycji wynosi około 1,3 mld zł. To kolejne inwestycje Anwilu w ostatnim czasie, nie tylko w nawozy. We wrześniu firma wyprodukował 7-milionową tonę polichlorku winylu.

W 2018 r. Orlen zgodził się na rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu.

Firma rozbudowuje trzecią linię instalacji do produkcji nawozów azotowych o zdolnościach produkcyjnych 495 tys. ton rocznie.

Po jej uruchomieniu, w połowie 2022 roku, zdolności produkcyjne nawozów spółki wzrosną do prawie 1,5 mln ton rocznie.

Anwil produkuje coraz więcej