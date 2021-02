Anwil szuka innowacji w ramach programu unijnego

Anwil z Grupy Orlen poszukuje innowacyjnych rozwiązań technologicznych uczestnicząc pilotażowo w dwóch programach akceleracyjnych jednocześnie. Jak podała spółka, są to: program współfinansowany ze środków unijnych oraz program afiliowanym przez Massachusetts Institute of Technology w USA.

Postanowiliśmy podjąć działania, których celem będzie pozyskanie innowacyjnych projektów, które w przyszłości będą wspierały i wyróżniały działalność naszej spółki - oświadczyła prezes Anwilu.

Tworzenie portfela innowacyjnych projektów odbywa się w Anwilu poprzez pilotażowy udział w dwóch programach jednocześnie.

Są to: program akceleracyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz program akceleracyjny afiliowany przez Massachusetts Institute of Technology Enterprise Forum Central and Eastern Europe.

Anwil podkreślił, że celem współpracy w ramach programów akceleracji, które łączą odbiorców zaawansowanych technologii i startupy, jest "doprecyzowanie i rozwijanie dedykowanego modelu biznesowego przy wsparciu doświadczonych mentorów i doradców" - zakończenie pierwszego pilotażu, w ramach realizowanych w spółce programów, "planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r."

Prezes Anwilu Agnieszka Żyro zwróciła uwagę, że spółka ta, jako jedno z wiodących przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce, szuka "nowych, nieszablonowych rozwiązań", które mogą tam wspierać inwestycje i rozwój.

"Postanowiliśmy podjąć działania, których celem będzie pozyskanie innowacyjnych projektów, które w przyszłości będą wspierały i wyróżniały działalność naszej spółki" - oświadczyła prezes Anwilu, cytowana we wtorkowym komunikacie. Wśród obszarów i zagadnień, które budzą zainteresowanie tej spółki, wymieniła m.in. energię, przemysł 4.0, marketing technologiczny, zrównoważony rozwój i zarządzanie odpadami.

"Połączenie doświadczenia i zaplecza produkcyjnego Anwilu wraz z młodymi, kreatywnymi podmiotami, to gwarancja wypracowania optymalnych, a przede wszystkim ciekawych i nietuzinkowych rozwiązań" - oceniła Żyro, odnosząc się do spodziewanych efektów realizowanych tam programów.

Anwil wyjaśnił, że "ideą obu projektów akceleracyjnych jest poszukiwanie wśród rozwiązań oferowanych przez młode spółki technologiczne innowacyjnych pomysłów odpowiadających na wyzwaniazidentyfikowane przez doświadczone rynkowo i biznesowo przedsiębiorstwa". W informacji wskazano, że "celem współpracy zaangażowanych podmiotów jest doprecyzowanie i rozwijanie dedykowanego modelu biznesowego przy wsparciu doświadczonych mentorów i doradców".

"Taki model współpracy wspiera budowanie relacji między dużymi firmami i startupami, dając jednocześnie elastyczność i stosunkowo krótkie terminy w zakresie opracowania dedykowanych rozwiązań ze strony młodych spółek oraz wsparcie w dalszym rozwoju startupów. Walorem realizacji programów otwartych innowacji jest też znaczący potencjał organizacyjny i finansowy dużych firm do optymalnego wdrażania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań" - zaznaczył Anwil.

Anwil z siedzibą we Włocławku (Kujawsko-pomorskie) to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.