Anwil uruchomił swoją największą inwestycję w historii. Za 1,7 mld zł

Spółka z grupy Orlen kończy budowę swojej trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych we Włocławku. To największy projekt inwestycyjny w historii Anwilu, zarówno jeśli chodzi o skalę, jak i koszt. Jego wartość to 1,7 mld zł.

Nowa linia Anwilu pozwoli na stworzenie we Włocławku około 200 dodatkowych miejsc pracy.

Zastosowane nowoczesne rozwiązanie w linii umożliwi niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych przy produkcji nawozów.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Dzięki nowo uruchomionej, ale jeszcze niezakończonej inwestycji, Anwil zwiększy o 50 proc. produkcję nawozów sztucznych i poszerzy ofertę produktową spółki. Pozwoli ona również ograniczyć import produktów nawozowych, a w efekcie wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Nowa linia produkcyjna ma poszerzyć nawozową ofertę Orlenu

- Anwil jest jedną z kluczowych spółek w grupie Orlen, ważnym pracodawcą dla regionu, ale także liczącym się w Europie Środkowej producentem nawozów azotowych. Takie spółki muszą się rozwijać, zwłaszcza, że działają na niezwykle konkurencyjnym rynku. Inwestycja w trzecią linię produkcyjną dowodzi, że bycie częścią grupy Orlen ten rozwój gwarantuje. Ta inwestycja to także rozwój oferty, jaką kierujemy do polskich rolników. Nowe produkty Anwilu są odpowiedzią na zapotrzebowanie rodzimego rynku, na wysokojakościowe polskie nawozy, które wpisują się w trendy nowoczesnego rolnictwa - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Trzecia linia do produkcji nawozów obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Jej powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze Anwilu do 1 461 tys. ton rocznie.

Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton. W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych powstał również mierzący 84 metry komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 metrów sześciennych.

Nowa linia produkcyjna Anwilu będzie niemal całkowicie neutralna klimatycznie

Zastosowana nowoczesna technologia to gwarancja nie tylko wzrostu wydajności o 500 tys. ton rocznie, ale także zabezpieczenie ciągłości produkcji. W ramach realizowanej inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań.