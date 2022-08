Anwil wznawia produkcję nawozów azotowych

Anwil, spółka w całości należąca do PKN Orlen zdecydowała o wznowieniu produkcji nawozów azotowych - poinformował w poniedziałek PKN Orlen. Największa firma chemiczna w Polsce Grupa Azoty na razie nie podjęła decyzji o wznowieniu produkcji, monitoruje sytuację.

Mimo "trudnych warunków", po sześciu dniach Anwil z Grupy Orlen wznowił produkcję.

Z powodu wysokich cen gazu produkcję wstrzymały także zakłady Grupy Azoty, na razie nie podjęły decyzji o wznowieniu produkcji.

Wstrzymanie produkcji chemicznych zakładów oznacza braki dostaw niezbędnych do produkcji spożywczej dwutlenku węgla i suchego lodu.

"Mimo trudnych warunków na rynku gazu, Anwil wznawia produkcję nawozów i tym samym surowego CO2. Robimy wszystko, aby ten produkt, wykorzystywany w branży medycznej oraz do produkcji żywności był dostępny na polskim rynku" - przekazał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- Bezprecedensowy wzrost cen gazu uderzył w branżę nawozową nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Anwil, jako jedna z nielicznych firm, przez dłuższy czas utrzymywał ciągłość produkcji, aby zapewnić dostępność nawozów na polskim rynku. Jej wstrzymanie wynikało wyłącznie z przesłanek biznesowych, niezależnych od Grupy Orlen. Widzimy jednak olbrzymie zapotrzebowanie ze strony branży spożywczej, ale też medycznej, w tym transplantologii na skroplony CO2 oraz suchy lód. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce zdecydowaliśmy o uruchomieniu instalacji nawozowych, co umożliwi przywrócenie również dostaw półproduktu wytwarzanego we włocławskim zakładzie produkcyjnym - surowego CO2. Podejmiemy przy tym działania, aby ograniczenia wynikające z wysokich cen gazu miały możliwie minimalny wpływ na Grupę Orlen – mówi cytowany w komunikacie koncernu Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Anwil wznawia produkcję ze względu na "bezpieczeństwo żywnościowe w kraju"

Orlen przypomina, że Anwil nie jest dystrybutorem CO2. Jest to produkt uboczny, który powstaje w trakcie procesu produkcji nawozów azotowych. Spółka podjęła rozmowy z kontrahentem, jedynym odbiorcą tego produktu w celu zabezpieczenia dostaw surowego CO2 i wykorzystania go do produkcji i realizacji dostaw dla branż i sektorów kluczowych dla życia publicznego w Polsce, w szczególności mających znaczenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz zapewnienia dostępności towarów na rynku.

Jak informuje Orlen, Anwil umożliwi odbiór surowego CO2 w ciągu najbliższych 48 godzin.