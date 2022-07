AstraZeneca przejmuje firmę technologiczną zajmującą się leczeniem nowotworów

Brytyjsko-szwedzka grupa farmaceutyczna AstraZeneca poinformowała w komunikacie, że w najbliższym czasie przejmie angielską firmę biotechnologiczną TeneoTwo, aby zwiększyć swoje portfolio preparatów do leczenia nowotworów krwi. Transakcja o wartości 1,17 miliarda dolarów zostanie zrealizowana do końca III kwartału tego roku.





Grupa AstraZeneca zamierza przejąć firmę biotechnologiczną TeneoTwo, aby wzmocnić swoje portfolio leków przeciw różnym odmianom raka krwi. Umowa obejmuje wykorzystanie eksperymentalnej technologii do leczenia chłoniaka nieziarniczego, który powoduje wzrost białych krwinek, a docelowo prowadzi do tworzenia się guzów. AstraZeneca dysponuje obecnie lekiem przeciw nowotworowym o handlowej nazwie Calquence, który w minionym roku wygenerował na świecie przychód przekraczający 1,2 miliarda dolarów.

Lek TNB-486 firmy TeneoTwo wykorzystuje układ odpornościowy do walki z komórkami rakowymi. Obecnie jest on w fazie 1. badań klinicznych na pacjentach ze zdiagnozowanym chłoniakiem nieziarniczym, którzy otrzymali wcześniej co najmniej dwie dawki tego leku.

Umowa zakłada wstępną płatność 100 milionów dolarów na pokrycie bieżących zobowiązań i realizację kolejnych etapów badań. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w III kwartale tego roku i wówczas dotychczasowi akcjonariusze TeneoTwo otrzymają równowartość około 1,07 miliona dolarów w gotówce

Jak podała w komunikacie grupa AstraZeneca realizacja tej transakcji nie wpłynie na perspektywę finansową, może natomiast w przyszłości generować znaczące przepływy finansowe z tytułu sprzedaży nowych leków.