Awantura o ceny nawozów. Winny nie jest eksport, ani polscy producenci

Rolnicy z Agrounii oskarżają polskie firmy produkujące nawozy o wywożenie ich za granicę. Awantura wokół eksportu nie spowoduje jednak zmian realiów, w jakich funkcjonuje polski przemysł nawozowy. Wstrzymanie eksportu tych związków chemicznych zaowocowałoby nie obniżeniem cen nawozów, ale ich wzrostem.

Polska produkcja nawozów to mniej niż 1,5 proc. produkcji światowej (mimo 6-7 mln ton). Eksportujemy około 30 proc., więc są to ilości marginalne w obrocie międzynarodowym.– Eksport jest wymuszony, bo krajowym rynkiem rządzą pośrednicy, gdyż producenci nie mają zdolności magazynowych, rynek jest sezonowy, a produkować trzeba przez cały rok – mówi nam Janusz Wiśniewski, były szef Orlenu (właściciela Anwilu).A kwestia ograniczeń eksportowych?– Aż się boję powiedzieć, że trzeba byłoby powrócić do komunistycznej zasady licencjonowania eksportu po udowodnieniu, że popyt krajowy został zaspokojony – zauważa z przekąsem ekspert.Warto dodać, że polski rynek jest dla producentów nawozów sezonowym.Od lat sprzedajemy 60 proc. nawozów wiosną, a 40 proc. jesienią. Bo taki mamy klimat w Polsce. Wszystkie inne kombinacje są krótkotrwałe i sztuczne.– Problemem jednak nie jest sezonowość sprzedaży, a brak logiki tego rynku i jego organizacji. Najważniejsze surowce (gaz ziemny, fosforyty i sól potasową) musimy importować. Produkcją zajmują się głównie państwowe firmy, a prywatni dystrybutorzy z łatwością importują nawozy lub korzystają z usług przedstawicielstw zagranicznych koncernów. Od lat widać, iż niedokończona konsolidacja rynku była błędem i teraz nie wiadomo, czy mamy się cieszyć z rosnącego zużycia NPK na hektar, czy raczej martwić zanieczyszczeniem środowiska przez nawozy sztuczne – zauważa Wiśniewski.Jeśliby jednak doszło do wstrzymania eksportu, co to by oznaczało?Ze względów technologicznych zakłady nawozowe są firmami ruchu ciągłego. Ograniczenie eksportu oznaczałoby, że Azoty i Anwil muszą wyprodukowany związek gdzieś przechowywać. Nie można tego robić byle jak i nieskończenie długo. Przykład, czym to grozi, pokazała potworna eksplozja w Bejrucie. To właśnie nieprawidłowe składowanie nawozów sztucznych wywołało katastrofę latem ubiegłego roku.Nasze spółki zmuszone byłyby więc zainwestować w magazyny.Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Nasza produkcja pokrywa zapotrzebowanie kraju z naddatkiem. Tymczasem w Anwilu realizowana jest inwestycja, dzięki której nawozowe moce produkcyjne spółki jeszcze wzrosną. Przy nadmiarach mocy oznaczałoby to cenową wojnę między najważniejszymi graczami na rynku.W krótkiej perspektywie cena nawozów by spadła. Jednak po opadnięciu kurzu mogłoby się okazać, że na placu boju pozostał tylko jeden. Czy wówczas cena nawozów byłaby niska? Wydaje się to być bardzo wątpliwe.