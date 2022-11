Awantura o ćwierć miliona ton rosyjskich nawozów.

Rosja prosi o pomoc ONZ i Unię Afrykańska, pisma pisze sam prezydent Władimir Putin. Chodzi o ponad ćwierć miliona ton rosyjskich nawozów jakie ugrzęzły w europejskich portach po najeździe Rosji na Ukrainę.

W europejskich portach jest około 260 tys. ton rosyjskich nawozów.

Rosjanie chcą ich uwolnienia i deklarują dostawy do Afryki.

Jednak pojawiają się obawy co do faktycznego celu działań Moskwy.

W portach krajów Unii Europejskiej jest składowanych 260 tys. ton nawozów, należących do czołowego rosyjskiego koncernu chemicznego Uralchim. Trafiły one tam przed 24 lutego, czyli przed napaścią Rosji na Ukrainę. Od tego czasu są składowane.

Dyplomatyczne zabiegi Rosjan, aby uwolnić zgromadzone nawozy

Rosjanie uważają, że faktycznie zostały bezprawnie zajęte. Jednak ich wywóz jest obecnie praktycznie niemożliwy.

Po pierwsze na Rosje po agresji na Ukrainę zostało nałożonych szereg sankcji. Dotyczą one także Dmitrija Mazepina, głównego właściciela chemicznego giganta. Niemożliwe jest odprawienie nawozów, występują także problemy z uregulowaniem za nie płatności.

Jakby tego było mało, dokerzy w wielu portach nie chcą przeładowywać rosyjskich towarów.

Zatrzymanie nawozów rozsierdziło Mazepina. Zwrócił się on w środę (23 listopada) do prezydenta Rosji, aby sprawą zajęły się władze na szczeblu państwowym. Tak też się stało.

Jak głównym argument w sporze Rosjanie używają widma głodu. Twierdzą, że rosyjskie nawozy były kluczowe dla wielu afrykańskich krajów. Bez nich produkcja rolna w nich spadnie, czego efektem będzie ryzyko klęski głodowej.

Niskie zaufanie wobec rosyjskich działań utrudnia rozwiązanie sytuacji

- Chciałbym aby Rosja wystąpiła do ONZ i Unii Afrykańskiej o inicjatywę odblokowania tych nawozów. Jesteśmy gotowi dostarczyć je nawet za darmo – argumentuje Mazepin.

O pomocy zapewnił miliardera Putin. Stwierdził on, że w sprawie nawozów jest już kontakt z ONZ.

- Skontaktowali się ze mną bezpośrednio przywódcy kilku krajów afrykańskich w tej sprawie. Oni nie rozumieją, co się dzieje, ponieważ cały czas chodzi o pomoc najbiedniejszym krajom, a te dostawy, nawet dostawy nieodpłatne są blokowane. To jest całkowicie nie do przyjęcia, ale tak się dzieje – powiedział cytowany przez rosyjskie media prezydent Federacji Rosyjskiej.

Jednak specjaliści uważają, że twierdzenie Mazepina o chęci dostarczenia nawozów za darmo to zwykłe mydlenie oczu. Oligarcha chce po prostu odzyskać nawozy ze względu na ich wartość. Przy obecnych cenach tych związków w europejskich portach leża rosyjskie nawozy wartości nawet ponad ćwierć miliarda dolarów.

Dodatkowo Rosjanie po nałożeniu sankcji zaczęli manipulować transportem i skutecznie unikać śledzenia statków wiozących np. surowce. Taki scenariusz mógłby być możliwy także w przypadku nawozów. Statki z ładunkiem nawozów mogłyby trafiać do innych niż zadeklarowanych odbiorców.