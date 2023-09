Awaria w Azotach kosztowała 20 mln zł. Wkrótce wznowią produkcję

W przyszłym tygodniu Azoty Kędzierzyn powinny wznowić produkcję kwasu azotowego i związanych z nim nawozów mineralnych. Produkcja była wstrzymana przez awarię. Jej koszt, licząc naprawę i utracone korzyści, przekroczy 20 mln zł.

Grupa Azoty szacuje, że między 25 września a 1 października przywrócona zostanie produkcja kwasu azotowego, a następnie nawozów mineralnych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Wytwarzające je instalacje będą pracować przy minimalnym obciążeniu. "Uruchamianie produkcji na kolejnych instalacjach oraz ich sukcesywne dociążanie do pełnych zdolności produkcyjnych będzie kontynuowane do około połowy października 2023 roku, kiedy to planowane jest zakończenie prac naprawczych w układzie kotłowym instalacji produkcji amoniaku" - czytamy w komunikacie spółki.

Skutki finansowe, wynikające z utraconych korzyści, czyli niezrealizowanych marż ze sprzedaży "produktów (nawozy, kwas azotowy, RSM, mocznik i alkohole OXO), które zostałaby z dużym prawdopodobieństwem osiągnięte, gdyby instalacje pracowały normalnie" zostały oszacowane na około 20 mln zł. Sam koszt naprawy instalacji amoniaku to ok. 1,4 mln zł.

O awarii instalacji amoniaku w Kędzierzynie-Koźlu, która wymusiła wstrzymanie produkcji nawozów, kwasu azotowego, RSM, mocznika i alkoholi OXO grupa poinformowała 5 września tego roku. Stwierdzono przegrzewanie się układu kotłowego i bezpiecznie wyłączono instalację.