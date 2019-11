Azoty i Lotos uzgadniają ostatnie kwestie ws. Polimerów Police

Negocjacje w sprawie zaangażowania Grupy Lotos w projekt Polimery Police są na ostatniej prostej i do ustalenia zostały ostatnie szczegółowe kwestie - wynika z wypowiedzi Wojciecha Wardackiego, prezesa Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.

Rosyjski sprzeciw

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi około 1,5 mld euro, z czego około 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne - m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.- Model biznesowy projektu Polimery Police wpisujący się w realia rynkowe oparte na dotychczasowym, jak i oczekiwanym rosnącym zapotrzebowaniu na polipropylen w Europie, know-how Inwestorów oraz najnowsze technologie produkcyjne to czynniki rodzące duże szanse na efektywne przekucie projektu w sukces dla spółek z Grupy Azoty, ich inwestorów oraz polskiej gospodarki - ocenia Wojciech Wardacki.We wrześniu 2019 roku Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienie inwestycyjne, zakładającej objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins przez koreańskich partnerów o wartości 130 mln dolarów (około 500 mln zł). Spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do zainwestowania w Projekt kwoty do 1,4 mld zł, w tym środków z oferty publicznej akcji w Grupie Azoty Police.- 21 listopada podjęliśmy decyzję o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru w Grupie Azoty Police. Decyzję warunkowały docierające do nas sygnały dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie głównych akcjonariuszy Grupy Azoty Police. Pozytywną stroną przesunięcia terminów będzie możliwość podjęcia decyzji przez inwestorów o udziale w emisji już po spodziewanym podpisaniu wiążącego porozumienia z Grupą Lotos - poinformował Wojciech Wardacki.Instalacja, obok polipropylenu, ma wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.Realizacji inwestycji sprzeciwia si e rosyjski koncern chemiczny Acron, który posiada blisko 20 proc. akcji Grupy Azoty. Niewykluczone, że Rosjanie zwrócą się w tej sprawie do sądu.Prezes Grupy Azoty jest jednak spokojny o realizacje projektu Polimery Police, a ruch spółki Acron komentuje krótko. - Sądy są otwarte. To jest prawo każdego akcjonariusza. Nie mamy instrumentów, żeby kogokolwiek tego prawa pozbawiać, natomiast nie boimy się żadnych pozwów czy wniosków kierowanych do sądu - powiedział w środę 13 listopada Wojciech Wardacki.Zapewnił jednocześnie, że realizacja projektu Polimery Police jest nacechowana „troską o akcjonariuszy i o dobro spółki”.- Pod względem prawnym każda uchwała i decyzja w tej sprawie była sprawdzana przez renomowane firmy doradcze. Wszystkie warianty oraz możliwości szukania dziury w całym staraliśmy się wyeliminować - zadeklarował prezes Grupy Azoty.