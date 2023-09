Azoty podpisują serię porozumień z bankami

Spółki grupy Azoty zawarły porozumienia, w których instytucje finansujące grupę zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie koncernu.

- Zawarte porozumienia to dobra informacja dla grupy Azoty, która potwierdza, że spółka pozostaje wiarygodnym partnerem dla instytucji finansujących, a wyzwania, z którymi się mierzyła, nie mają negatywnego wpływu na długoterminowe założenia biznesu. Tak jak prognozowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, w trzecim kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nawozy grupy Azoty, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych - mówi Marek Wadowski, wiceprezes grupy Azoty S.A.

Porozumienia zostały podpisane z 13 instytucjami finansującymi. To PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Caixabank, BNP Paribas Faktoring, ING Commercial Finance Polska, Pekao Faktoring, BNP Paribas Bank Polska, Santander Factoring i Banco Santander, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny.

Banki zgodziły się na tymczasowe zawieszenie stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA w zamian za dodatkowe zabezpieczenie swoich należności, którym jest - jak podaje "Rzeczpospolita" - umowa gwarancji zawarta przez zależną od grupy Azoty firma Compo Expert Holding.

Jak podaje koncern w komunikacie, grupa będzie kontynuować dialog z instytucjami finansującymi w zakresie odstąpienia od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie w kolejnych terminach do grudnia 2024 r.

Jednocześnie grupa Azoty podkreśla, że spółka na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.