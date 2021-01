Azoty Puławy dostarczą suchy lód do transportu szczepionek na COVID-19

Grupa Azoty Puławy dostarczy suchy lód do transportu i przechowywania szczepionki na COVID-19 w ramach tzw. zimnego łańcucha dostaw. W tej sprawie podpisano stosowną umowę z Agencją Rezerw Materiałowych – przekazała spółka we wtorek w informacji prasowej.

- Odpowiadając na potrzebę Agencji Rezerw Materiałowych, nasza spółka po raz kolejny aktywnie włączyła się w walkę z pandemią koronawirusa. Współpraca z Agencją jest idealnym przykładem synergii biznesu z instytucją rządową. Jestem przekonany, że przyniesie ona pozytywne efekty - powiedział Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Suchy lód produkowany przez Grupę Azoty Puławy stosowany jest do transportu materiałów wymagających niskiej temperatury. "Dotychczasowe doświadczenia związane z transportem przy wykorzystaniu suchego lodu dotyczyły temperatury około minus 50 stopni Celsjusza. Szereg przeprowadzonych w ostatnim czasie testów pokazuje, że z powodzeniem udaje się uzyskać temperaturę dużo niższą - poniżej minus 70 stopni Celsjusza" - podała spółka.

W połowie grudnia przedstawiciele Agencji Rezerw Materiałowych wizytowali puławską spółkę i oglądali instalację do produkcji suchego lodu. Przeprowadzone testy potwierdziły możliwości wykorzystania puławskiego produktu do transportu i przechowywania szczepionki na COVID-19. Zgodnie z wytycznymi jej producentów do utrzymania tzw. zimnego łańcucha dostaw (ang. cold chain) wymagana jest temperatura od minus 60 nawet do minus 90 stopni Celsjusza.

Temperatura suchego lodu produkowanego przez Grupę Azoty Puławy wynosi minus 79 stopni Celsjusza.

Suchy lód, w Puławach wytwarzany pod nazwą handlową Coolant, to dwutlenek węgla w stanie stałym. Powstaje przy rozprężaniu ciekłego dwutlenku węgla. Z około 2,5 kg ciekłego dwutlenku węgla powstaje 1 kg suchego lodu w postaci śniegu. W Puławach produkowany jest w formie kostek, bloków oraz granulatu. Wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym przy przechowywaniu produktów łatwo psujących się oraz w medycynie i technice do uzyskiwania niskich temperatur.