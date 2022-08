Azoty tną produkcję, a inwestorzy pozbywają się akcji spółki

Grupa Azoty Puławy zakomunikowała, że w związku z rekordowymi cenami gazu ograniczy produkcję amoniaku do około 10 proc. swoich możliwości produkcyjnych. Kurs spółki spada o około 7 proc., przy wysokich obrotach.

W związku z rekordowymi cenami gazu, głównego surowca wykorzystywanego przy produkcji w Grupie Azoty Puławy, puławska spółka grupy kapitałowej Grupa Azoty podjęła decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji na kolejnych instalacjach.

Przypomnijmy, notowania gazu w okresie ostatniego półrocza wzrosły blisko czterokrotnie - z poziomu 72 euro/MWh 22 lutego 2022 roku do 276 euro/MWh 22 sierpnia 2022 roku.

Akcje Grupy Azoty tanieją we wtorek około godz. 9.45 o 6,8 proc., do 33,6 zł za jeden walor, przy obrotach wynoszących ponad 5,8 mln zł. Kapitalizacja nawozowego giganta stopniała do 3,3 mld zł.

Wtorkowa sesja jest siódmą z rzędu, kiedy akcje Grupy Azoty tracą, ale skala spadków po informacji o cięciu produkcji jest zdecydowanie większa niż w ostatnich dniach.

