Azoty tracą przychody

Grupa Azoty i Grupa Azoty Puławy zanotowały w drugim kwartale spore spadki przychodów – wynika ze wstępnych szacunkowych danych finansowych. Jeśli jednak chodzi o zyski spółki nie mają się czego wstydzić. Poinformowały również, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na ich działalność.

Grupa Azoty zwróciła się również o wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych. Szacowana wysokość wsparcia dla Grupy Azoty wynosi około 50 mln zł, w tym dla Spółki około 16 mln zł.Swoje szacunkowe wyniki podała również Grupa Azoty Puławy. Także ona zanotowała spadek przychodów. Na poziomie skonsolidowanym wyniosły one 653 mln zł wobec 881,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 153 mln zł co oznacza stosunkowo niewielki spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy wyniosła ona 162,4 mln zł. Zysk netto wyniósł 88 mln zł i był nieco wyższy niż rok wcześniej (80 mln zł).Na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 555 mln zł (782,2 mln zł rok wcześniej) EBITDA 154 mln zł (180,1 mln zł w drugim kwartale 2019 r.), zysk netto to 94 mln zł (60,2 mln zł).- Jednocześnie Zarząd informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensatę należną Spółce za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej w kwocie 56,6 mln zł - zastrzega spółka w komunikacie.Także w przypadku Puław najmocniej ucierpiał segment Tworzywa, w przypadku którego spadki przychodów sięgnęły 55 proc. W drugim kwartale 2020 roku w całym Segmencie Agro nastąpił spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ok. 23 proc. Przychody ze sprzedaży melaminy w drugim kwartale 2020 roku były natomiast o 38 proc. niższe, niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.