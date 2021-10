Badacze z Politechniki Rzeszowskiej opracowali innowacyjne lakiery proszkowe

Zespół badaczy z Politechniki Rzeszowskiej (PRz) wynalazł lakiery proszkowe utwardzalne w niskiej temperaturze lub pod wpływem promieniowania UV. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) w Rzeszowie.

Jak podkreśliła liderka zespołu badawczego dr hab. Barbara Pilch-Pitera z PRz, rozwiązanie daje możliwości wykorzystania lakieru do zabezpieczania powierzchni materiałów o niskiej odporności termicznej, takich jak drewno, płyty MDF czy kompozyty.

"Materiały te nie mogą być wykańczane klasycznymi farbami proszkowymi, ponieważ w warunkach ich utwardzania, czyli w temperaturze od 180 do 200 st. C, mogą ulegać uszkodzeniu. Obecnie do tego typu zastosowań wykorzystuje się wysokoemisyjne wyroby ciekłe" - dodała.

Materiały takie jak drewno, płyty MDF czy kompozyty są wykorzystywane w branżach m.in. budowlanej, meblarskiej, motoryzacyjnej czy lotniczej.

Jak zaznaczyła dr hab. Pilch-Pitera, rozwiązanie badaczy z rzeszowskiej politechniki jest przyjazne dla środowiska. Lakiery charakteryzują się bowiem całkowitym brakiem emisji lotnych związków organicznych. Ponadto generują one znacznie mniej odpadów, co wynika z możliwości ponownego wykorzystania niezużytej farby podczas malowania i są bardziej wydajne, ponieważ powłoki o pożądanych parametrach uzyskuje się w wyniku jednokrotnego malowania w znacznie krótszym czasie.

Projekt naukowców z PRz otrzymał grant od Podkarpackiego Centrum Innowacji w Rzeszowie w kwocie niemal 200 tys. zł.

Efekt prac rzeszowskich naukowców został zaprezentowany podczas Forum Nowoczesnych Technologii Malowania w Arłamowie. To doroczne spotkanie gromadzi środowiska badawcze, producentów oraz praktyków, profesjonalistów z branży malowania proszkowego z całej Polski, a także spoza jej granic.

Jak podkreślił Krzysztof Stańko z PCI, wynalazek został przyjęty z entuzjazmem przez obecnych na targach lakierników zainteresowanych malowaniem płyt meblowych. "Z niecierpliwością oczekują oni na dalszy rozwój wynalazku w kierunku rozpoczęcia produkcji masowej" - dodał.

Program grantowy, który realizuje PCI jest finansowany ze środków unijnych.