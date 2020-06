Bartłomiej Misiewicz rozpoczął produkcję wódki

Mamy świadomość, że konsumenci mają dostęp do szerokiej gamy wódek. Wchodzimy na rynek alkoholi w Polsce z produktem wysoko gatunkowym, bo opartym na 100-procentowo pszenicznym spirytusie, co jest rzadkością na rynku - mówi WNP.PL Bartłomiej Misiewicz, który swoim nazwiskiem firmuje nową wódkę na polskim rynku: Misiewiczówkę.

Jak mówi Bartłomiej Misiewicz, Misiewiczówka jest wódką klasy premium, ale w średniej półce cenowej.

Dostępne w sprzedaży są cztery rodzaje objętości - 0,1 l, 0,2 l, 0,5 l i 0,7 l. Niebawem ta gama powiększy się o butelkę 1-litrową. Na razie w ofercie jest tylko wódka czysta.

Misiewicz prowadzi także spółkę 3D Infinity, która dystrybuuje filament, czyli niezbędny komponent do druku 3D.

Skąd pomysł na produkcję wódki? To bardzo konkurencyjny rynek w Polsce.

Anglia słynie z whisky, Francja z koniaku, a Polska z białej wódki, więc trudno się dziwić, że na naszym rynku jest duża konkurencja. Niemniej od dawna w Polsce nie było nowego producenta wódki. Obie moje inicjatywy biznesowe powstały niemalże równolegle: 3D Infinity, która dystrybuuje filament, czyli niezbędny komponent do druku 3D oraz Alleati Holding - producent "Misiewiczówki".

Czym Misiewiczówka będzie się różniła od innych wódek?

Mamy świadomość, że konsumenci mają dostęp do szerokiej gamy wódek, dlatego skupiliśmy uwagę przede wszystkim na recepturze delikatnego smaku i naturalności składników. Wchodzimy na rynek alkoholi w Polsce z produktem wysoko gatunkowym, bo opartym na 100-procentowo pszenicznym spirytusie, co jest rzadkością na rynku. W moich projektach biznesowych stosuję zasadę wysokiej jakości dostępnej w przystępnej cenie, dlatego Misiewiczówka jest wódką klasy premium, ale w średniej półce cenowej. Bardzo jestem ciekaw opinii konsumentów na temat jakości naszego produktu. W przypadku 3D Infinity mamy już wielu zadowolonych i stale powracających do nas odbiorców; mam nadzieję, że z moją wódką będzie identycznie właśnie ze względu na jej wysoką jakość.

Czy wódka jest już w normalnej sprzedaży, czy można ją zamówić tylko przez internet?

Właśnie wystartowaliśmy z internetowym sklepem producenckim. Dostępne w sprzedaży są cztery rodzaje objętości - 0,1 l, 0,2 l, 0,5 l i 0,7 l. Niebawem ta gama powiększy się o butelkę 1-litrową. Prowadzimy już zaawansowane rozmowy z małymi i większymi sieciami oraz punktami sprzedaży, jesteśmy nadal otwarci na nowe propozycje współpracy, np. z hotelami, restauracjami, klubami, itp. Docelowo chciałbym, żeby Misiewiczówka była szeroko dostępna i teraz intensywnie pracujemy nad rozwojem kanałów dystrybucji. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł zaprezentować pierwszą sieć, z którą zawrzemy umowę o współpracy i dystrybucji wódki Misiewiczówki.

Czy w planach ma Pan produkcję innych alkoholi, jak wódki smakowe czy piwa?

Planów i pomysłów mam jeszcze bardzo wiele, ale dziś skupiam się na wprowadzeniu na polski rynek Misiewiczówki i dopiero po poznaniu recenzji Polaków będziemy podejmować kolejne decyzje.

Jakimi innymi biznesami obecnie Pan się zajmuje?

Tak jak wspomniałem, prowadzę dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 3D Infinity produkuje filament niezbędny do druku 3D – mamy rosnącą bazę klientów i bardzo dobrą opinię w branżowych portalach. W obszarze polskiego druku 3D marka 3D Infinity jest już nieźle rozpoznawalna i kojarzona z wysoką jakością. Z kolei Alleati Holding jest producentem Misiewiczówki i teraz 70 proc. swojej uwagi skupiam na tym przedsięwzięciu, ponieważ znajduje się w kluczowym momencie wprowadzenia nowej marki na rynek. Co do planów na przyszłość, mam ich wiele, ale nie są jeszcze na takim etapie, żeby je ujawniać. Najważniejsze jest dla mnie utrzymanie klasy premium moich produktów. Lubię to, co najlepsze i zapraszam wszystkich do tego samego.