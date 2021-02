BASF nie zachwycił wynikami za 2020 rok. Ponad miliard euro straty

Takie wyniki finansowe, jakie opublikował największy koncern chemiczny na świecie, niemiecki BASF, trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony mamy spadek niemal wszystkich kluczowych wskaźników, z drugiej spółka utrzymała swoją pozycję rynkową w bardzo ciężkim czasie pandemii koronawirusa.

Zielona przyszłość

Jak tłumaczy prezes Brudermuller: rzetelna wypłata dywidendy jest dla nas priorytetem, nawet w trudnych czasach.Nic więc dziwnego, że rada dyrektorów wykonawczych i rada nadzorcza BASF zaproponują corocznemu zgromadzeniu akcjonariuszy uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 3,30 euro na akcję. W sumie BASF planuje wypłacić swoim akcjonariuszom 3 miliardy euro, podobnie jak w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę cenę akcji na koniec roku wynoszącą 64,72 euro, walory BASF zapewniłyby zatem wysoką stopę dywidendy na poziomie 5,1 proc. To wielokrotnie więcej niż np. oprocentowanie bankowych rachunków.Warto przy tym podkreślić, że akcje spółki po marcowym spadku wartości o 40 proc. obecnie już odbudowały swoją pozycję i są warte więcej o kilka procent niż przed rozpoczęciem koronawirusowego kryzysu.Niemal tyle samo co wynikom finansowym podczas piątkowej konferencji włodarze spółki poświęcili kwestiom ochrony środowiska. BASF chce osiągnąć wzrost neutralności pod względem emisji CO2 do 2030 r. i utrzymać emisje gazów cieplarnianych z zakładów produkcyjnych i zakupów energii na poziomie z 2018 roku, jednocześnie zwiększając produkcję.W 2018 roku emisje wyniosły 21,9 mln ton metrycznych ekwiwalentu CO2. W 2020 r. liczba ta wynosiła 20,8 mln ton metrycznych ekwiwalentu CO2. Oznacza to jednak wzrost o 3,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim (2019: 20,1 mln ton ekwiwalentu CO2).Choć bowiem spółka wiele robiła, aby zmniejszyć emisję, to zarazem zwiększyła ją w wyniku przejęcia poliamidowego segmentu od Solvay w styczniu ubiegłego roku.Mimo wszystko koncern jest zadowolony.- Na naszej drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju osiągnęliśmy kluczowe kamienie milowe w 2020 roku - powiedział Brudermuller. W ramach programu zarządzania emisjami BASF uruchomił pilotażowy reaktor do pirolizy metanu. - To ważny krok w kierunku produkcji wodoru na dużą skalę bez emisji CO2 - a w perspektywie średnioterminowej bardziej energooszczędna alternatywa dla elektrolizy wody - powiedział Brudermuller.Dwa zakłady BASF w Teksasie - Freeport i Pasadena - niedawno zapewniły dostęp do odnawialnych źródeł energii. W sumie już 19 zakładów BASF na całym świecie jest częściowo lub w pełni eksploatowanych z wykorzystaniem energii odnawialnych.Jednak spółka w ograniczeniu emisji widzi nie tylko wyzwanie. Do 2025 roku BASF zamierza wygenerować sprzedaż w wysokości 22 miliardów euro z produktów przyczyniających się do ograniczeń emisji.W ramach programu gospodarki o obiegu zamkniętym BASF z powodzeniem wprowadził na rynek pierwsze komercyjne ilości produktów „poddanych recyklingowi”. Oczekuje się, że w tym roku wolumeny te jeszcze wzrosną.