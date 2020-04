BASF podał wyniki za "nienormalny" kwartał. Prognozy wzięły w łeb

Największy koncern chemiczny na świecie niemiecki BASF opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku. Są one duże gorsze od analogicznego okresu roku ubiegłego, a spółka nie ukrywa, że będzie jeszcze gorzej. Wszystko przez koronawirusa.

Źle w niektórych segmentach

Drugi kwartał może być fatalny

Największym problemem spółki jest to, że pandemia chińskiego wirusa dotknęła praktycznie wszystkie branże. W efekcie tego nawet tak zdywersyfikowane produktowo firmy jak BASF notują pogorszenie sytuacji. Nie ma bowiem możliwości, że działy którym się lepiej wiedzie, z nawiązką odrobią starty tych, które przędą słabiej.I tak w dziale chemikaliów EBIT (zysk przed pozycjami nadzwyczajnymi) wyniósł 174 mln euro, co oznacza spadek rok do roku aż o 43 proc. Tylko nieco lepiej miał się segment materiałów. EBIT rok do roku spadł w nim o 35 proc. z 323 mln euro w pierwszym kwartale ubiegłego roku do skromnych jak na giganta 209 mln euro w pierwszych trzech miesiącach roku obecnego.Nieco lepiej firmie wiodło się w segmencie tzw. technologii powierzchniowych ( m.in. pokryć katalizatorów). Tam EBIT spółki wzrósł rok do roku ze 151 mln do 220 mln euro.Także segment rozwiązania dla przemysłu zanotował poprawę EBIT. Wzrósł on rok do roku o 3 proc. i osiągnął poziom 273 mln euro.Także dział „odżywianie i opieka” (w tym przypadku m.in. produktów dla producentów żywności) zanotował 14 proc. wzrost rok do roku i EBIT na poziomie 254 mln euro.W końcu nieźle spisywał się także dział produktów dla rolnictwa (m.in. środki ochrony roślin). Rok do roku jego EBIT wzrósł o 9 proc. do poziomu 809 mln euro.Wszystkie powyższe dane i pandemia spowodowały, że, jak zaznacza BASF, prognozy sprzedaży i zysków na rok obrotowy 2020 zaprezentowane przez BASF 28 lutego 2020 r. nie będą możliwe do zrealizowania.Firma poinformowała, że wycofuje te prognozy.- Obecnie niemożliwe jest wiarygodne oszacowanie zarówno długości, jak i dalszego rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, a także przyszłych środków mających na celu jej powstrzymanie. W związku z tym nie można obecnie przedstawić konkretnych oświadczeń dotyczących przyszłego rozwoju sprzedaży i zysków – informuje spółkaBASF spodziewa się poważnego wpływu ekonomicznych konsekwencji globalnego spadku popytu i produkcji, w szczególności w wyniku trwających przestojów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym.Skutki pandemii koronawirusa wpłyną również na inne branże . W rezultacie firma przewiduje znaczny spadek wielkości sprzedaży w drugim kwartale 2020 r. BASF oczekuje także obecnie powolnego ożywienia w trzecim i czwartym kwartale 2020 r .; rozwój sytuacji jest jednak w tej chwili niezwykle niepewny.