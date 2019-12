Będą produkować obudowy reflektorów samochodowych z łupin ziaren kawy

Traktowana dotąd jako odpad łuska ziarna kawy może być surowcem do produkcji bioplastiku. To odkrycie chce wykorzystać amerykański koncern motoryzacyjny Ford, który będzie produkował części do swoich aut z odpadów dostarczonych przez sieć McDonald's.

Silver skin, czyli łuska, która oddziela się od ziarna kawy podczas wypalania, przez lata była uznawana za odpad i lądowała na wysypiskach. Jedyne znane dotąd zastosowanie tych łupin polegało bowiem na zalewaniu ich wrzątkiem. Ale jako że powstały w ten sposób aromatyczny, bursztynowy, nieco słodkawy napar smakuje nielicznym, to nikt nie starał się wykorzystywać kawowych łusek w przemyśle. Teraz to się zmieni.

Ford znalazł dla nich rozwiązanie znacznie bardziej praktyczne, które w dodatku wpisuje się w trend recyclingu. Okazało się, że gdy ogrzeje się kawowe plewy w wysokiej temperaturze (przy niskim poziomie tlenu) i doda odpowiednie tworzywa sztuczne, można uzyskać granulat potrzebny do wytworzenia masy plastycznej, z której można zrobić takie elementy samochodu, jak np. przednie obudowy reflektorów. Kawowy plastik jest o 20 proc. lżejszy niż ten produkowany tradycyjnymi metodami, odporny na wysokie temperatury, a do jego wytworzenia zużywa się ok. 1/4 mniej energii.

Części z kawowych plew mają być wytwarzane w amerykańskich fabrykach Forda. Surowca, czyli ogromnych ilości łusek, będzie dostarczać firma McDonald's.