Gigantyczna inwestycja na Dolnym Śląsku pod lupą. Polska nie mogła dać pomocy?

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wsparcia publicznego dla LG Chem na rozbudowę fabryki baterii do pojazdów elektrycznych w Polsce - poinformowała Komisja Europejska w komunikacie.

W 2017 r. LG Chem podjęło decyzję o zainwestowaniu ponad 1 mld euro w rozwój zdolności produkcyjnych baterii litowo-jonowych oraz modułów i zestawów baterii do pojazdów elektrycznych w swoim zakładzie w województwie dolnośląskim.

W 2019 r. Polska powiadomiła Komisję o planach udzielenia wsparcia publicznego na ten cel w wysokości 95 mln euro.

Komisja ma wątpliwości, czy te 95 mln euro na rzecz LG Chem jest zgodne ze wszystkimi kryteriami wskazanymi w wytycznych dotyczących pomocy regionalnej.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie, aby ocenić, czy wsparcie publiczne w wysokości 95 mln euro udzielone przez polskie władze przedsiębiorstwu chemicznemu LG Chem na inwestycje w rozbudowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w Biskupicach Podgórnych na Dolnym Śląsku jest zgodne z przepisami UE w sprawie regionalnej pomocy państwa.



"Unijne zasady pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pobudzanie wzrostu gospodarczego w europejskich regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Musimy jednak upewnić się, że wsparcie publiczne jest rzeczywiście potrzebne do przyciągnięcia inwestycji prywatnych do danego regionu i zapobiec sytuacji, w której beneficjent pomocy zyskuje nieuczciwą przewagę nad konkurentami na koszt podatników. Gruntownie zbadamy, czy wsparcie ze strony polskich władz było konieczne, aby nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowie zakładu produkującego baterie w Polsce oraz czy wsparcie to ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji ani nie wpływa niekorzystnie na spójność w UE" - powiedziała unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.



W 2017 r. LG Chem podjęło decyzję o zainwestowaniu ponad 1 mld euro w rozwój zdolności produkcyjnych baterii litowo-jonowych oraz modułów i zestawów baterii do pojazdów elektrycznych w swoim zakładzie w województwie dolnośląskim. W 2019 r. Polska powiadomiła Komisję o planach udzielenia wsparcia publicznego na ten cel w wysokości 95 mln euro.



Komisja ma wątpliwości, czy te 95 mln euro na rzecz LG Chem jest zgodne ze wszystkimi kryteriami wskazanymi w wytycznych dotyczących pomocy regionalnej. Sprawdzi, czy na decyzji LG Chem o zwiększeniu zdolności produkcyjnych w Polsce zaważyło bezpośrednio wsparcie publiczne ze strony polskich władz, czy też inwestycja zostałaby zrealizowana w Biskupicach Podgórnych nawet przy braku wsparcia publicznego.



Komisja ma też wątpliwości co do wkładu wsparcia publicznego w rozwój regionalny oraz proporcjonalności tego wsparcia.



Wszczęcie szczegółowego postępowania daje stronie polskiej i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat wspomnianego środka pomocy. Nie przesądza to w żaden sposób o wyniku postępowania.



Unijne zasady pomocy państwa, w szczególności wytyczne Komisji z 2014 r. dotyczące pomocy regionalnej, umożliwiają państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach UE będących w niekorzystnym położeniu oraz wspieranie spójności regionalnej w ramach jednolitego rynku.



Środki pomocy muszą spełniać pewne warunki, aby zagwarantować, że przyniosą zamierzone rezultaty. Wymagane jest m.in., aby wsparcie zachęcało do inwestycji prywatnych, ograniczało się do niezbędnego minimum, nie zniechęcało do inwestycji w regionie znajdującym się w innym państwie członkowskim i będącym w równie niekorzystnym albo gorszym położeniu ("negatywny wpływ na spójność") ani nie powodowało bezpośrednio przeniesienia działalności (np. miejsc pracy) z innych regionów UE do państwa członkowskiego przyznającego wsparcie.