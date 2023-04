Będzie wielka nawozowa inwestycja tuż przy naszej granicy

Indyjskie firmy planują zainwestować 600 mln dolarów w zwiększenie produkcji nawozów azotowych w białoruskiej spółce Grodno Azot. Pocieszeniem dla naszych firm nawozowych może być to, że produkcja z nowych instalacji ma trafić do Azji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju międzynarodowego korytarza transportowego Północ-Południe. Zachodnia odnoga szlaku jest już wykorzystywana do eksportu nawozów mineralnych do Indii – zauważa Eurazjatycki Bank Rozwoju, który poinformował o planowanej inwestycji i najpewniej będzie ją także współfinansował.

Na razie jednak brak szczegółów co do inwestycji. Z nieoficjalnych przecieków wynika, że miałoby chodzić o nowe linie produkcyjne nawozów azotowych i unowocześnienie już istniejących.

Zakład w Grodnie obecnie przeżywa poważne trudności. Stało się to po tym, jak został wciągnięty na listę białoruskich firm objętych sankcjami. To następstwo współuczestnictwa zarządu firmy w tłumieniu protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Kierownictwo zakładu przekazywało służbie bezpieczeństwa dane pracowników, którzy zaczęli tworzyć niezależne związki zawodowe i uczestniczyli w protestach po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach.

Obecnie produkowane przez zakłady nawozy trafiają głównie na eksport, w tym, jak wykazało śledztwo białoruskiej opozycji do Unii Europejskiej, pośredniczy kilka firm.

Jednak zwiększenie produkcji raczej nie będzie oznaczało wzmożonego eksportu do Europy. Jedynym konsumentem dodatkowych partii związków mają być bowiem Indie.