Bioceltix szuka środków na pokrycie kosztów. W planach emisja

Bioceltix szacuje, że całkowite koszty działalności do końca 2024 roku wzrosną do ok. 67 mln zł, z czego ok. 60 mln zł biotechnologiczna spółka będzie musiała pozyskać ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym planuje poddać pod głosowanie na walnym zgromadzeniu uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego.