Biomed Lublin podpisał rekordowy kontrakt z Holendrami

Biomed, biotechnologiczna spółka giełdowa, zawarł umowę z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Wartość umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro (ok. 49 mln zł). Zarząd polskiej firmy oczekuje, że współpraca zaowocuje rozwojem nie tylko na rynku holenderskim, ale w innych krajach, zwiększając dynamikę sprzedaży.

Biomed Lublin za pośrednictwem firmy BModesto dostarczy na rynek holenderski produkty lecznicze Onko BCG o wartości co najmniej 10,3 mln euro.

Umowę zawarto na 10 lat (okres podstawowy), począwszy od momentu uzyskania rejestracji produktu na rynku holenderskim.

Uzyskanie przez BModesto rejestracji produktu w Holandii oraz dostosowanie zdolności produkcyjnych przez Biomed nastąpi do końca 2024 roku.

Biomed Lublin dostarczy na rynek holenderski, za pośrednictwem firmy BModesto, produkty lecznicze Onko BCG o wartości co najmniej 10,3 mln euro. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na przyjęty model współpracy, polegający na podziale zysku w przypadku osiągniecia wyższych niż zakładane minimalne ceny sprzedaży produktów w przetargach szpitalnych.

Jednak, ze względu na specyfikę przetargów, szpitalny, potencjalny wzrost wartości sprzedaży jest na tym etapie trudny do oszacowania. Dodatkowo określono, że prognozowany poziom zamówień będzie się zwiększał w każdym roku.

- Nawiązaliśmy współpracę z renomowanym, doświadczonym dystrybutorem leków i wyrobów medycznych w Europie. To wyjątkowy partner, który specjalizuje się m.in. w zaopatrywaniu szpitali. Umowa o współpracy umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek. Równocześnie przyspieszy proces podejmowania strategicznych decyzji. Należy też podkreślić, że zawarta umowa z BModesto na nowo definiuje model kooperacji z podmiotami zagranicznymi i jest efektem optymalizacji naszej strategii mającej na celu zwiększenie dynamiki sprzedaży oraz maksymalizację przychodów - mówi Maksymilian Świniarski, prezes Biomedu Lublin.

- Minimalna wartość umowy przekracza 10 mln euro, ale może ona wzrosnąć z uwagi na założony model współpracy. Umowa z BModesto będzie przyczółkiem do dalszego rozwoju na nowych rynkach europejskich. Wspólna ekspansja na nowe rynki wydaje się tylko kwestią czasu, co w efekcie powinno nas tylko przybliżyć do realizacji przyjętych celów strategicznych - dodaje.

Umowa na 10 lat

Umowę zawarto na 10 lat (okres podstawowy), począwszy od momentu uzyskania rejestracji produktu na rynku holenderskim. Następnie będzie ona przedłużana automatycznie na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Jednocześnie uzgodniono, że uzyskanie przez BModesto rejestracji produktu na terytorium Holandii oraz dostosowanie zdolności produkcyjnych przez Biomed nastąpi do końca 2024 roku, zaś komercjalizacja w 2025 roku.

- Onko BCG stosuje się w leczeniu powierzchownego nabłonkowego nieinwazyjnego guza pęcherza moczowego i jest bardzo pożądanym uzupełnieniem portfolio naszej firmy. Wprowadzenie tego produktu w Holandii wpisuje się w strategię BModesto, polegającą na poprawie dostępności i przystępności cenowej globalnych produktów i wyrobów medycznych dla opieki zdrowotnej. Firma poszukuje również innych rynków, aby dalej rozwijać współpracę z firmą Biomed Lublin - komentuje Roy van Voorst, współwłaściciel BModesto Group.

Obecnie produkty Onko BCG są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie, a na kolejnych rynkach zagranicznych znajduje się w trakcie rejestracji. Spółka sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii.

BModesto działa w branży farmaceutycznej w Europie od wielu lat. Jest dystrybutorem leków i wyrobów medycznych. Oprócz sprzedaży hurtowej jest również właścicielem znaków towarowych różnych leków. W skład Grupy, oprócz BModesto, wchodzą: BMmedical, BMclinical oraz SynCo Pharma.

Biomed Lublin, polska spółka biotechnologiczna, realizuje dwie strategiczne inwestycje. W ramach tych przedsięwzięć powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych oraz nowy zakład produkcyjny Onko BCG. Szacowany jest ok. 5-krotny wzrost potencjału wytwórczego, co pozwoli zwiększyć wydajność o ok. 210 tys. opakowań rocznie.