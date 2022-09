Biomed zapowiada dalszą poprawę wyników i ekspansję zagranicę

W I półroczu 2022 Biomed-Lublin zwiększył przychody i zyski. Środowa sesja na GPW wygląda jednak słabo.

W I półroczu firma wypracowała niemal 2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 11 proc. wobec I półrocza 2021. To efekt m.in. wyższej sprzedaży (o 2,6 mln zł) i niższych (o 553 tys. zł) pozostałych kosztów operacyjnych.

EBITDA wyniosła blisko 6,6 mln zł i była wyższa o 178 tys. zł rok do roku.

Prezes: Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy dalszą ekspansję na zagraniczne rynki

Jak podkreśla prezes Biomedu Mieczysław Starkowicz, lepsze wyniki niż przed rokiem spółka zanotowała mimo trudnego otoczenia: wysokiej inflacji, cen prądu i gazu oraz wojny w Ukrainie. - Liczymy, że trend wzrostowy naszych wyników będzie podtrzymany. Głównym motorem rosnącej sprzedaży jest eksport - mówi.

- Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy dalszą ekspansję na zagraniczne rynki. Ostatnie miesiące dowodzą naszej skuteczności, czego potwierdzeniem jest wejście na rynek hiszpański i rumuński czy umowa dotycząca rejestracji i dystrybucji na rynku holenderskim. Do tego rejestracja w Niemczech i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego Onko BCG jest istotnym kamieniem milowym we współpracy z niemiecką firmą Apogepha - wyjaśnia Mieczysław Starkowicz.

Z komunikatu wynika także, że spółka regularnie spłaca wymagalne wierzytelności układowe oraz jest w trakcie negocjacji z instytucjami finansowymi i inwestorami w sprawie pozyskania dodatkowych źródeł finansowani.

Wiele informacji spółki o nowych umowach na dostawy zagranicę

W reakcji na wyniki notowania spółki ok. godz. 14.30 kształtowały się poniżej kursu odniesienia (-1,84 proc.). Ale ostatnie miesiące były dla spółki bardzo korzystne. W ciągu ostatnich trzech miesięcy notowania Biomedu zwyżkowały o niemal 100 proc.

To efekt wielu informacji spółki o nowych umowach na dostawy zagranicę. W maju Biomed ogłosił, że do Hiszpanii dostarczy 11 tys. opakowań produktu Onko BCG 100, a do Rumunii 8 tys. opakowań szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10. To produkty lecznicze o łącznej wartości 5,7 mln zł.

W lipcu Biomed podpisał rekordowy kontrakt z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto w zakresie współpracy w wymiarze rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Umowy opiewa na co najmniej 10,3 mln euro.

