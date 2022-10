Biostymulator z ludzkiego moczu może pomóc w uprawie roślin

Francuski startup Toopi Organics uzyskał zgodę na wprowadzenie do sprzedaży biostymulatora roślin pozyskiwanego z procesu fermentacji ludzkiego moczu. Rolnicy z sześciu państw mogą go już stosować.

Firma Toopi Organics opatentowała przed trzema laty proces fermentacji ludzkiego moczu, który pozwala na produkcję roztworu o nazwie technicznej Lactopi StartTM, który poprawia efektywność przyswajania fosforu z gleby. Dzięki dodatkowemu efektowi biostymulacji korzenie roślin mają lepszy dostęp do wody i składników odżywczych.

Surowiec niezbędny do produkcji zbierany jest od kilku miesięcy w publicznych toaletach w Bordeaux oraz w szkołach, podczas festiwali i imprez plenerowych. Do akcji włączył się operator sieci autostrad, który zamontował specjalne typy pisuarów i zbiorniki na mocz.

Pozyskany surowiec transportowany jest do fabryki, gdzie poddawany jest specjalnej obróbce powodującej przyspieszoną fermentację. Po kilku dniach do zbiorników osadowych przelewany jest płynny biostymulator bogaty w azot, potas i fosfor.

Francuskie władze, odpowiedzialne za certyfikację środków wykorzystywanych w rolnictwie, wydały dziś zgodę na sprzedaż stymulatora, podobne decyzje dotyczą sprzedaży w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

W oparciu o badania przeprowadzone na testowych polach uprawnych nawóz można stosować we wstępnej fazie wzrostu w ilości maksymalnie do 25 litrów na hektar. Jeśli chodzi o efektywność używania biostymulatora, to zwiększa on plony o kilkanaście procent w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań.

- Opatentowane rozwiązanie opiera się na założeniu, że mocz nie jest klasycznym nawozem, ale stanowi bazę do hodowli mikro organizmów poprawiających zdolność do wchłaniania składników odżywczych naturalnie występujących w środowisku - mówi założyciel firmy Mickael Roes

Zakład przetwórczy uruchomiony w minionym roku może rocznie przerabia 400 tysięcy litrów moczu ludzkiego. Plany zakładają, że w 2027 roku zbieranych pozyskiwanych będzie 3,75 miliona litrów w 20 francuskich miastach.