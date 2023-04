Biotechnologiczna firma zwiększa zysk i planuje wypłatę dywidendy

Spółka działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej BioMaxima w 2022 roku miała przychody skonsolidowane na poziomie prawie 144 milionów złotych i zysk netto 28,9 miliona złotych. Zgodnie z rekomendacją zarządu akcjonariusze otrzymają dywidendę z zysku za miniony rok.

BioMaxima w 2022 roku miała przychody skonsolidowane na poziomie 143,9 miliony złotych, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 79,1 miliona złotych. Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł w minionym roku 28,9 miliona złotych, w 2021 roku to było około 10 milionów złotych.

Spółka działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tysiące laboratoriów w Polsce oraz realizuje eksport do odbiorców na ponad 60 rynkach.

Zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej BioMaxima zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 50 groszy na jedną akcję. Dzień nabycia prawa do dywidendy wyznaczono na 15 czerwca, a wypłata zostanie zrealizowana 30 czerwca.

Głównymi akcjonariuszami spółki BioMaxima są działający w ramach podpisanego porozumienia: prezes spółki Łukasz Urban posiadający 12,13 procent akcji, Andrzej Mikosz wraz z kontrolowaną przez siebie spółką Tricar Services ma 9,58 procent akcji, Mariusz Nowak, który dysponuje 5,28 procent akcji, oraz Krzysztof Mikosz ma 0,54 procent akcji. Grupa posiada łącznie 27,54 procent akcji.

BioMaxima notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 2022 roku.