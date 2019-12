Biznes na 4 kontynentach prosto z Wrocławia. Poznajcie strategię Krzysztofa Domareckiego

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Domareckim, jednym z najbardziej prężnych biznesmenów na południu Polski, właścicielem giełdowej grupy budowlanej Selena. Krzysztof Domarecki jest gościem podcastu WNP.PL i PulsHR.pl "20 piętro", który współtworzą Rafał Kerger, nasz redaktor naczelny oraz Piotr Wiśniewski, niegdyś CEO firmy Maflow z grupy Romana Karkosika a dziś twórca agencji pracy robotów DBR77.com. Sponsorem cyklu jest japońska firma Fanuc.

Produkujemy tak, żeby było łatwiej

Centralny Port Komunikacyjny da nam impuls na kilkadziesiąt lat

Ekolodzy bywają nieprzygotowani, wszystko co chemiczne jest dla nich złe

Obecnie Selena jest w niezłej kondycji. Rok 2019 będzie rekordowy. Spółka notuje największą sprzedaż w historii.- Mamy dobry wynik netto i EBDITA. Po pierwszym półroczu 2019 r. wynik netto wzrósł do 21 mln zł, a przychody utrzymały się na poziomie 600 mln zł – mówi Domarecki.Dobra kondycja spółki wynika z kilku elementów. Po pierwsze, firma zatrudnia zespół świetnych specjalistów – zarówno na poziomie centrali, zakładów produkcyjnych, jak i zagranicznych oddziałów. Po drugie, dobra koniunktura w branży budowlanej w całej Europie sprzyja rozwojowi biznesu. Po trzecie, przez wiele lat Selena stawiała na tworzenie innowacyjnych produktów, stanowiących wartość dodaną na budowie, np. poprzez przyspieszenie prac budowlanych. To one sprzedają się najlepiej.- Obecnym kierunkiem rozwoju Seleny jest umacnianie pozycji spółki na aktualnych rynkach. Czeka nas spowolnienie gospodarcze, nie jest to więc najlepszy moment na ekspansję - wyjaśnia Krzysztof Domarecki. - Drugi kierunek rozwoju to tworzenie nowej oferty asortymentowej, m.in. skracającej czas pracy i ułatwiającej ją. W związku z deficytem siły roboczej na budowach, firmy muszą zatrudniać coraz słabiej wykwalifikowane osoby. Tworzymy więc produkty, które można łatwiej i bezpieczniej stosować – dodaje.Nasz rozmówca ocenia pozytywnie plan rządowych inwestycji w infrastrukturę – kolejową, drogową czy lotniczą. Jego zdaniem, to właściwy kierunek, który będzie impulsem rozwojowym dla Polski.- Dla mnie jako osoby działającej od 30 lat w skali globalnej, Centralny Port Komunikacyjny jest czymś naturalnym. Decyzja o jego budowie powinna zapaść dawno temu - mówi Domarecki. - Oczywiście będzie trzeba w ten projekt zainwestować. Inwestycja będzie droga, ale jednocześnie będzie impulsem rozwojowym dla Polski na kilkadziesiąt lat – dodaje.Kolejny wątek, który został poruszony to ekologia. Jak zaznacza nasz rozmówca, chemia - szczególnie budowlana - generuje pozytywną wartość zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Bez niej koszty (także środowiskowe) zapewnienia ludziom ochrony przed zimnem, hałasem, czy też bezpieczeństwa domu, byłyby o wiele większe.- Jest trend, na który zwracamy uwagę, to ekologiczne i bezpieczne dla środowiska produkty. Bardzo często tzw. aktywiści ekologiczni nie dostrzegają jednak tego faktu, ponieważ nie przygotowali się i nie policzyli kosztów. Kierują się powierzchownymi, często wymyślonymi koncepcjami. Dla nich wszystko, co chemiczne jest złe, a roślinne - dobre. Tymczasem roślinami nie uszczelnimy okien, nie da się nimi również zmniejszyć hałasu czy ogrzać domu. W tym sensie chemia jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska niż chcemy to zauważyć – ocenia Domarecki.Niewielu dziś pamięta, że Krzysztof Domarecki przed 4 laty miał pomysł przejęcia trzech nierentownych kopalń od Kompanii Węglowej i wyprowadzenia ich na prostą. Chciał to zrobić z Universal Energy. W rozmowie wraca także do tej sprawy.