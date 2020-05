Branża beauty wraca do życia. Jakich zasad musi przestrzegać

Gabinety kosmetologiczne i kosmetyczne zgodnie z informacją rządu od najbliższego poniedziałku tj. 18 maja 2020 r. wracają do pracy. Warunkiem niezbędnym do wyznaczenia tej daty było sformułowanie i uzgodnienie ze środowiskiem standardów bezpieczeństwa na czas epidemii Covid-19.

Zasady bezpieczeństwa w salonach kosmetycznych

Dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do:- Noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług.- Stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej.- Przyjmowania tylko osób zdrowych i nie będących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.- Serwowania napoi wyłącznie w opakowaniach jednorazowych.- Oczyszczania każdej dotykanej powierzchni kilka razy w ciągu dnia pracy.- Zabezpieczania i dezynfekcji urządzeń i mebli zabiegowych po każdym kliencie.Natomiast klienci powinni:- Umawiać wizytę przez internet lub telefon.- Zachować bezpieczną odległość 2 m, mijając się z innymi osobami w salonie.- Nosić jednorazowe maseczki i rękawiczki.- Dokonywać płatności w sposób bezkontaktowy.W salonach kosmetycznych stanowiska pracy powinny uwzględniać wymagany dystans przestrzenny między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m). W przypadku braku takiej możliwości rekomenduje się zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia - w celu oddzielenia personelu od klienta – można też zastosować na stanowiskach manicure. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.Świadczenie usług w salonach kosmetycznych powinny odbywać się w systemie zmianowym i rotacyjnym. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy powinni:- Nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu (np. fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 st. C);- Nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle bądź też zastępczo inne rozwiązanie spełniające tę funkcję;- Obowiązkowo nosić rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) – jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.Wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych:- Na zabiegi powinni przychodzić bez osób towarzyszących.- Są zobligowani do zasłaniania nosa i ust oraz do noszenia rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).- Nie mogą też używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.\W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu, gabinet powinien im też zapewnić:- peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję,- bieliznę jednorazową,- podkład jednorazowy do gromadzenia odpadów niemających kontaktu z krwią.