Branżowy lider opuszcza giełdę i nie zamierza na nią wrócić. "Nie widzimy korzyści"

Finergis Investments oraz Marek Górski, przewodniczący rady nadzorczej Ergis i pośrednio kontrolujący 50 proc. udziałów w Finergis Investments, ogłosili wezwanie na akcje spółki Ergis. Cena to 3,88 zł, zapisy trwają do 19 listopada.

Obecność Ergisu na GPW Marek Górski oraz Tadeusz Nowicki oceniają pozytywnie, zwiększyło to rozpoznawalność spółki.Ergis odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2019 r., wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej.Kontrolujący Finergis Investment zwracają uwagę, że wyniki za miniony kwartał porównywano do ubiegłorocznej niskiej bazy. Wyniki za dziewięć miesięcy 2019 roku były gorsze, niż w tym samym okresie rok wcześniej i dwa lata temu.Marek Górski oraz Tadeusz Nowicki przypominają, że w aktualnej strategii spółki sygnalizowali, iż nie są pewni możliwości utrzymania dotychczasowej polityki dywidendowej w przyszłości. Oznacza to, że spółka w kolejnych latach może być zmuszona do zawieszenia polityki dywidendowej i niewypłacania zysku swoim akcjonariuszom.Ergis to lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Spółka jest także producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.