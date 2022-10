Bruksela nie bierze jeńców. Grozi nam kryzys żywnościowy

Wyżywić społeczeństwo, dbając o środowisko – tak hasłowo można zdefiniować cele, które stawia przez rolnikami Unia Europejska: Zielony Ład, strategia „Od pola do stołu” oraz „Fit for 55”.

Nowy ład w europejskim rolnictwie wprowadzany w kryzysie energetycznym – to nie będzie łatwe do zaakceptowania przez producentów i przetwórców. Więcej wsparcia otrzymają ci rolnicy, którzy będą stosowali praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska - pisze dla WNP.PL redaktor naczelny magazynu Farmer.

Wdrożenie ich do praktyki rolnej zostało wpisane do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz rozporządzeń Komisji Europejskiej, które są przedkładane Parlamentowi Europejskiemu.

Zrównoważone rolnictwo będzie tematem poruszanym na konferencji PRECOP27, która odbędzie się 18-19 października w Katowicach. Wydarzenie poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się w sprawie przyszłej WPR, wyznaczając wzorzec rolnictwa, który ma obowiązywać od kolejnego okresu finansowego w Unii Europejskiej. Dyskusja wokół nowych celów ucichła, ale tylko na chwilę. Po rozpętaniu przez Rosję wojny w Ukrainie odżyła.

Zrównoważone rolnictwo wobec kryzysu żywnościowego. Jak to pogodzić?

Nowy paradygmat w rolnictwie, czyli produkcja rolna w poszanowaniu środowiska, czy nam się on podoba, czy też nie, jest wykładnią dla Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE do realizacji wspólnotowego prawa i do kierowania pieniędzy do tych, którzy go zaakceptują. Niby proste, ale czy zrozumiałe dla producentów rolnych? Z akceptacją nowego ładu w rolnictwie i przetwórstwie nie będzie łatwo. Rosnące ceny nośników energii tylko podsycają niezadowolenie wśród producentów.

Prawda jest taka, że Parlament Europejski wraz Komisją nie biorą jeńców. Prą do przodu, ogłaszając wszem i wobec, że model rolnictwa, który funkcjonował dotychczas w Europie, był zły i że jak najszybciej trzeba go zmienić.

Ci, którzy mieli nadzieję, że będzie inaczej, po raz kolejny przeliczyli się. Teraz zapewne szykują się do kolejnej batalii, wmawiając sobie, że przegrali bitwę, a nie wojnę. Czy ta wojna jest do wygrania przez zwolenników zachowania status quo? Według mnie już nie, bo mimo ogromnego kryzysu za naszą wschodnią granicą, nikt nawet nie wspomina o tym, żeby odejść od nowych polityk. Są one wprawdzie w niektórych przypadkach luzowane (m.in. rezygnacja z warunkowości odłogowania gruntów i zmianowania zbóż), jednakże są to tylko kosmetyczne zabiegi.

Kolejne kraje Wspólnoty, w tym Polska, szczycą się zatwierdzonymi Krajowymi Planami Strategicznymi dla Wspólnej Polityki Rolnej. W tych planach są zapisy (w innym wypadku Komisja Europejska nie zatwierdziłaby ich) realizujące cele polityk wymienionych powyżej.

Parlament Europejski wyznaczył kierunki, a skoro wspólnie z Radą UE, jako przedstawicielem 28 państw porozumiał się w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, to już nic się nie zmieni.

Po pierwsze Zielony Ład w rolnictwie będzie obowiązywał. Po drugie więcej wsparcia otrzymają ci rolnicy, którzy będą stosowali praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska. Po trzecie rządy państw członkowskich UE będą musiały przeznaczyć co najmniej 35 proc. budżetu na rozwój obszarów wiejskich związanych z działaniami w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz co najmniej 25 proc. budżetu rolnego na płatności bezpośrednie powiązane z ekoschematami.

Co najmniej 10 proc. krajowych płatności bezpośrednich będzie musiało zostać przeznaczonych na wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, a dużym zostaną one okrojone. Środki finansowe ze wspólnotowego budżetu mają prowadzić do skracania łańcuchów dostaw, co oznacza, że Europejczycy mają żywić się przede wszystkim na lokalnych rynkach, kupować żywność od rolników ze swojego regionu.

Ta koncepcja zyskała podczas wojny w Ukrainie. Wielu decydentów europejskich wskazywało właśnie na tę zasadę, gdy byli pytani, jak rolnicy i konsumenci poradzą sobie w sytuacji zachwiania cen nie tylko na rynku nośników energii, ale również żywności.

Pandemia i wojna postawiły nowe istotne pytania o bezpieczeństwo żywnościowe

Czy jest zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe? Zdania na ten temat są podzielone. Nie da się ukryć, że sytuacja na rynkach rolnych jest nadzwyczajna. Rosną koszty produkcji, nie tylko w związku z drożejącymi paliwami i nawozami, natomiast wzrost cen płodów rolnych wyhamował. To oznacza, że zagrożona jest opłacalność produkcji rolnej.

Czy da się wobec tego maksymalizować wymagania środowiskowe goniąc jednocześnie za zyskiem? To pytanie głośno stawiają ci, którzy liczyli na to, że Unia Europejska odstąpi od strategicznych dla niej celów klimatycznych i środowiskowych.

O bezpieczeństwo żywnościowe dopytywano już podczas pandemii COVID-19, która spowodowała „szok teraźniejszości” i „lęk o przyszłość”. Gospodarki światowe nie wyszły jeszcze z tamtego kryzysu, kiedy zaczęły odczuwać skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pamiętamy wszyscy, jak stawały kolejne zakłady przemysłu rolno-spożywczego w związku z przypadkami chorobowymi wśród pracowników. Pandemia ostatecznie jednak nie spowodowała dużych zmian w bezpieczeństwie żywnościowym. Część produktów zniknęła na początku z półek sklepowych, jednak system zaopatrzenia był na tyle wydolny, że szybko uzupełnił ich braki.

Przypomnijmy - w wojnie biorą udział dwa kraje, które dostarczają znaczne ilości zasobów (w tym tych dla przemysłu spożywczego) na światowy rynek. Zarówno Rosja, jak i Ukraina są bardzo dużymi eksporterami zbóż, co przekłada się na dostępność żywności, która jest jednym z filarów bezpieczeństwa żywnościowego. Będzie ono nadal uzależnione od rozwoju sytuacji w Ukrainie. Żywności nie brakuje, jednak jest droga.

Energia drożała jeszcze przed agresją na Ukrainę. Jednak obecnie widać wyraźnie przełożenie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, na jej ceny. Koszty energii mocno podniosły koszty transportu, a w konsekwencji produkcji żywności. Taka sytuacja odbije się na cenie produktów finalnych wytwarzanych z produktów rolnych. Rosnące ceny żywności są czynnikiem inflacjogennym, jednak nie w pierwszej kolejności - o jej wzroście decydują ceny energii, w tym paliw.

Każdy ekonomista powie, że trzeba inwestować w rolnicze innowacje, tyle że na razie musimy ratować produkcję

Rolnicy z niepokojem patrzą na rosnące koszty produkcji i zastanawiają się, co ich czeka. Jak w tej sytuacji powinno się im pomagać? Jak ich wspierać, skoro cele strategiczne polityk pozostają niezmienne?

Mamy klasyczny problem ekonomii krótkiego i długiego okresu. W długim okresie nie ulega wątpliwości, że odejście od Europejskiego Zielonego Ładu, a w rolnictwie od strategii „Od pola do stołu” jest mimo wszystko niezasadne. Musimy uwzględniać w produkcji rolnej wymogi środowiskowe.

W krótszej perspektywie zastanawiamy się, na ile to, co dzieje się w Ukrainie, wpłynie na sytuację w produkcji rolnej w Europie. A rynek jest mocno zglobalizowany – musimy ważyć to, co dzieje się u nas, pod szerszym kątem. Nie bez znaczenia jest także sytuacja w największej światowej gospodarce, czyli w Chinach.

Wsparcie powinno być adresowane punktowo do rolników mających już dziś problem z zachowaniem płynności finansowej.

Każdy ekonomista powie, że powinno się inwestować w innowacje i nowe technologie, zmieniając także strukturę rolną. Dziś jednak powinno się ratować bieżącą produkcję, żeby nie doszło do załamania bezpieczeństwa żywnościowego. Nie możemy sobie pozwolić na to, że żywności może zabraknąć albo że będzie ona niedostępna dla mniej zamożnych.

Zmiany w rolnictwie można wymuszać dopłatami, ale jest to trudna droga

Obecnie toczy się w ramach Parlamentu Europejskiego bardzo ważna dyskusja dotycząca redukcji zużycia pestycydów do 2030 r. i to o połowę. Czym ona się zakończy? Po raz kolejny starli się ze sobą zwolennicy zielonej Europy z konserwatystami, którzy oczekują, że rolnicy będą mogli nadal produkować żywność sprawdzonymi metodami.

Kolejnym ogromnym wyzwaniem, przed którym stoją rolnicy, jest produkcja odnawialnej energii we własnych gospodarstwach. Rosnące koszty produkcji na pewno zmuszą wielu do korzystania z rolnictwa precyzyjnego.

Rządy państw członkowskich UE stoją przed ogromnymi dylematami w związku z rozdziałem środków Wspólnej Polityki Rolnej na poszczególne cele. Wydaje się, że te, które pójdą populistyczną drogą, czyli w kierunku prostych płatności bez przymuszania kogokolwiek do celowanych inwestycji, przegrają szansę na zbudowanie innowacyjnego rolnictwa.

