Brytyjskie odpady plastikowe są wysyłane za granicę, w tym do Polski

Wielka Brytania kontynuuje wysyłanie odpadów plastikowych do innych krajów. Najwięcej, bo 210 tys. ton, czyli 39 proc. wyeksportowanych, trafiło w 2020 r. do Turcji, ale trzecim co do wielkości odbiorcą była Polska - wynika z raportu Greenpeace.

Turcja staje się dla Europy największym składowiskiem odpadów plastikowych. Wskazuje, że brytyjski eksport odpadów plastikowych do Turcji zwiększył się 18-krotnie od 2016 r.

Pod względem ilości wytwarzanych odpadów plastikowych w przeliczeniu na osobę Wielka Brytania ustępuje na świecie tylko Stanom Zjednoczonym.

Do 2018 r. największym odbiorcą brytyjskich odpadów z tworzyw sztucznych były Chiny, ale władze w Pekinie ukróciły tę praktykę.

Turcja śmietniskiem UE

Za dużo plastiku