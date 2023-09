Byli gwiazdą pandemii, zamienili stratę w zysk

W drugim kwartale 2023 r. Mercator Medical miał zysk netto w wys. 8,5 mln zł. To duża poprawa z wcześniejszymi okresami, jeszcze w pierwszym kwartale 2023 r. grupa miała prawie 18 mln zł straty netto.

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres kwiecień-czerwiec 2023 roku.

Wynika z nich, że pomimo utrzymującej się nadpodaży na rynku rękawic jednorazowych, grupa Mercator Medical potrafiła zwiększyć skonsolidowane przychody o 8 proc. wobec poprzedniego kwartału, do 121,5 mln zł, choć wciąż oznaczało to 19 proc. mniej sprzedaży niż przed rokiem.

Nie ma przełomu na globalnym rynku producentów rękawic jednorazowych

Przełożyło się to na szacunkowe 17,6 mln zł kwartalnej straty na poziomie EBITDA, co również jest wynikiem lepszym niż w poprzednich trzech miesiącach, ale gorszym niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

- Wciąż nie widzimy przełomu na globalnym rynku producentów rękawic jednorazowych, dlatego wyniki operacyjne są dalekie od naszych ambicji. W segmencie dystrybucyjnym od kilku miesięcy dzieją się pewne pozytywne procesy zmierzające do odbudowy marż, ale to jeszcze za mało, aby rynek ustalił równowagę cenową, satysfakcjonującą długookresowo dla wszystkich jego uczestników i za mało, aby można było już mówić o jakościowej zmianie w sytuacji producentów rękawic - komentuje Monika Żyznowska, wiceprezes Mercator Medical.

Była strata netto, a jest zysk - ale niewielki

W przeciwieństwie do drugiego kwartału 2022 r. oraz do pierwszego kwartału 2023 r., kiedy grupa Mercator Medical wykazała stratę netto, w drugim kwartale 2023 roku osiągnęła szacunkowo 8,5 mln zł zysku netto. Spółka tłumaczy, że było to efektem dodatniego salda na działalności finansowej. Chodzi w szczególności o niezrealizowane, dodatnie różnice kursowe, wynikające z wyceny pożyczek udzielonych spółce-matce przez spółki zależne.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec czerwca 2023 roku 412,7 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe drugiego kwartału znajdą się w raporcie półrocznym, którego publikacja zaplanowana jest na 29 września 2023 r.

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. w marcu 2021 roku jego akcje weszły w skład głównego indeksu giełdowego - WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40.

Głównym akcjonariuszem Mercator Medical jest Wiesław Żyznowski wraz z podmiotem zależnym Anabeza, który dysponuje pakietem 51,51 procent akcji.