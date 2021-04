Captor Therapeutics wchodzi w orbitę koncernów farmaceutycznych

Captor Therapeutics, szwajcarsko-polska firma biofarmaceutyczna, zadebiutowała 19 kwietnia na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To 431. spółka oraz 5. debiut w 2021 roku na rynku głównym. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 1,16 proc. i wyniósł 174 zł. Prawa do akcji rozpoczęły notowania od ceny za jedną akcję 172 zł i spadły do 170,50 zł (-0,87 proc.).

Captor Therapeutics pozyskał z emisji zakładaną kwotę ok. 150 mln zł, którą chce przeznaczyć m.in. na rozwój projektów badawczo-rozwojowych oraz ochronę prawną i patentową.

Firma prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie leków, z których trzy weszły w fazę poprzedzającą badania przedkliniczne.

Stosowana przez Captor Therapeutics technologia TPD cieszy się zainteresowaniem wielkich koncernów farmaceutycznych.

Pieniądze na rozwój badań

Transakcje za 11 mld dolarów