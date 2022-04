CCL Label zajmuje wiodącą pozycję w świecie etykiet na opakowania, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne

W ostatnich latach wiele mówi się o opakowaniach jednorazowych i utylizacji odpadów opakowaniowych. Przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym w aspekcie opakowań jest kluczowe. Ta często problematyczna dziedzina przemysłu stoi właśnie u progu rewolucji. Jednym z architektów tej nowej - bardziej ekologicznej - zmiany, dotyczącej zarówno sektora reklamy, jak i samego produktu, jest CCL Label – wywodzące się z Kanady przedsiębiorstwo zajmujące wiodącą pozycję w sektorze produkcji opakowań i etykiet. W ostatnim czasie CCL Label rozszerza i umacnia swoją obecność w Europie, prowadząc działalność między innymi na rynku polskim.

W debacie publicznej dużo uwagi poświęca się również kwestiom zrównoważonego rozwoju, zmniejszaniu emisji CO2, problemom tzw. niskiej emisji, odpowiedzialności za środowisko i gospodarce o obiegu zamkniętym (tzn. energooszczędnemu gospodarowaniu zasobami, które prowadzi do mniejszego zużycia zasobów naturalnych). W rezultacie wiele dużych marek podjęło się realizacji w ciągu najbliższych lat ambitnych celów klimatycznych. Powszechny zwrot ku ekologii jest słuszny i potrzebny, ale bez problemu można podważyć jego wartość - niełatwo jest przecież zmierzyć, jak dane przedsiębiorstwo realizuje swoje dobrze brzmiące, proekologiczne hasła.

Aby temu zapobiec, należy pokazywać konkretne działania wraz z ich wymiernymi efektami. Najlepiej, jeżeli będą one dotyczyć naszego codziennego życia. Prawie każdy bowiem ma coś do powiedzenia na temat energii odnawialnej, samochodów elektrycznych, odchodzeniu od paliw kopalnych. Warto jednak skupić się na kwestiach, które są dużo bardziej prozaiczne, a których znaczenie dla środowiska jest bardzo ważne. Robiąc zakupy, wystarczy rozejrzeć się, aby zobaczyć, jak zmienia się podejście do istotnej, lecz często niedocenianej kwestii opakowań i etykiet produktowych.

CCL Label, kanadyjski gigant w dziedzinie opakowań i etykiet produktowych, podjął związane z tym tematem wyzwanie. Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku w Toronto, a od lat 70. XX wieku działa w branży opakowań. W 2017 roku wycena giełdowa CCL Label przekroczyła 11 miliardów dolarów i od tej pory spółka jest największym na świecie graczem w branży opakowań.

Obecnie CCL Label posiada 204 zakłady produkcyjne zlokalizowane w państwach na całym świecie i zatrudnia łącznie ponad 25 000 osób. Firma dostarcza etykiety i rękawy termokurczliwe do dekorowania opakowań produktów największych światowych marek. Są one dostępne w każdym supermarkecie i pełnią ważną rolę w życiu każdego człowieka.

Gdy przedsiębiorstwo działa na tak dużą skalę i cieszy się takim zasięgiem, kwestie dbałości o środowisko naturalne oraz przejrzystość wszystkich procesów mają kluczowe znaczenie. W jaki więc sposób globalna firma, wykorzystująca ogromne ilości materiałów opakowaniowych, takich jak papier, plastik lub aluminium, może zmniejszyć swój ślad węglowy i wspierać strategię zrównoważonego rozwoju?

Cieńsze i w pełni nadające się do recyklingu etykiety opakowaniowe

CCL Label szczyci się posiadaniem unikalnych technologii w zakresie projektowania, produkcji i recyklingu etykiet opakowaniowych. Do ekologicznych osiągnięć firmy zaliczają się m.in. etykiety shrink sleeve, które doskonale nadają się do dekorowania butelek o nieregularnych kształtach. W procesie produkcji tych etykiet (EcoFloat) wykorzystuje się folię o niskiej gęstości (RayoFloat). Jest to przezroczysta poliolefinowa folia flotacyjna, charakteryzująca się mniejszą gęstością niż standardowe etykiety termokurczliwe. Opracowano je w taki sposób, aby wspierać proces recyklingu opakowań PET poprzez pozyskanie wysokiej jakości surowca w postaci płatków PET, co w efekcie umożliwia tworzenie nowych butelek. W ten sposób domykamy pętlę obiegu zamkniętego.

Jak to działa?

EcoFloat to przełom w sektorze etykiet opakowaniowych. Zastosowana tutaj technologia umożliwia pełny recykling butelek PET. Podczas recyklingu PET, w procesie rozdrabniania i separacji mokrej (przy użyciu wirówek wodnych), folia termokurczliwa EcoFloat, nawet będąc całkowicie zadrukowana, automatycznie odrywa się od płatków butelki i unosi się na powierzchni. W przeciwieństwie do wielu innych typów etykiet termokurczliwych, w tym przypadku jakość i ilość płatków PET jest gwarantowana, co przyczynia się do wzmacniania gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze opakowań – ze starych butelek można wyprodukować nowe! Plastik nie trafia do środowiska, lecz jest w pełni odzyskiwany i można go ponownie wykorzystać. Poprawia to zarówno wydajność klimatyczną, jak i zwiększa ilość materiałów pochodzących z recyklingu, które można ponownie użyć do produkcji nowych opakowań. To z kolei znacznie zmniejsza ślad węglowy produktu. W ten sposób CCL Label może przyczynić się do realizacji celu zrównoważonej gospodarki, tj. do pełnego recyklingu co najmniej połowy wszystkich opakowań do 2025 roku.

EcoStretch - pierwszy nadający się do recyklingu rękaw rozciągliwy

Folia floacyjna EcoFloat to nie jedyny materiał stosowany przez CCL Label do produkcji etykiet. Firma pracuje też nad materiałem EcoStretch, tj. rękawem rozciągliwym, który w 100% nadaje się do recyklingu w obiegu zamkniętym. Technologia ta, opracowana i przetestowana w zakładach CCL Label w Austrii, już zdobyła kilka nagród.

Dzięki niej rękawy rozciągliwe można przetwarzać w zupełnie nowe produkty bez używania surowców pierwotnych i przy okazji zmniejszać zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Jest to pierwsza tego typu technologia na świecie. Z folii usuwa się nadruk, a następnie przetapia się ją i ponownie wykorzystuje do produkcji nowych rękawów. Ten niewiarygodnie cienki materiał to zarówno mniejszy ślad węglowy, jak i produkt wielokrotnego użytku.

CCL prowadzi inwestycje na całym świecie. W tej chwili posiada cztery zakłady w Polsce, przy czym zakład w Płocku jest na najlepszej drodze, aby w niedługim czasie stać się centralnym hubem firmy CCL w Polsce dla sektora spożywczego i napojów. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy nowej linii produkcyjnej, która będzie uruchomiona na początku maja 2022 roku.

Ta super nowoczesna linia jest dedykowana produkcji poliolefinowej folii termokurczliwej o niskiej gęstości. Wkrótce ten innowacyjny materiał będzie trafiać do odbiorców z Polski, Europy oraz z najodleglejszych państw świata, przyczyniając się do wzrostu cyrkularnej gospodarki w zakresie opakowań produktów konsumenckich.

